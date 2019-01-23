Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın Trabzon toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) himayesinde EticaretSEM ve Eticaret Merkezi A.Ş tarafından gerçekleştirilen Türkiye Teknoloji Buluşmaları, “KOBİ'ler için Dijital Dönüşüm, E-ticaret ve E-ihracat" başlığı ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası ile Trabzon Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, teknolojinin sürekli gelişme gösterdiğini belirterek, “Teknoloji günümüzde de gelişmeye devam etmektedir. Son yıllarda bu gelişmeler oldukça fazla ve hızlı olmaktadır. Bu gelişmeye ayak uyduran ve teknolojiyi yaptıkları işe entegre edenler de her zaman birkaç adım önde olmuştur. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan dünyanın en değerli 500 markasının ilk 5'ini sadece teknoloji firmaları oluşturmuştur” dedi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ise, dışa açılım politikasında en basit ve en hızlı konunun dijitalleşme olduğunu dile getirerek, “Artık günümüz dijital çağ. Bunu hepimiz biliyoruz ama bu çağda önemli olan pazar olmak değil, başkalarının pazarına girmektir. Bu yapılan faaliyetlerin esası da budur. Burada hedef kitle KOBİ'ler, girişimciler ve genç girişimciler. Amacımız şehrimizde olduğu gibi bütün Türkiye'de, bütün şehirlerin dışa açılım politikasıdır. Dışa açılım politikasında da en önemli konu en basit ve en hızlısı dijitalleşmedir. Önemli olan bunları uygulamak ve hayata geçirmektir. İçimize kapanarak ticaret yapamayız. Yaptığımız takdirde eninde sonunda piyasamız daralacaktır. Aramızda para veya mal alıp vermek ticaret değil. Ülkenin ekonomik kriz yaşamaması adına hepimize düşen görev özellikle KOBİ'lerin ve genç girişimcilerin dışa açılmasıdır” şeklinde konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, dünyanın hızla dijitalleştiğine dikkat çekerek, “Hızla dijitalleşen dünyamız, sosyal medya ile iletişimde yaşanan baş döndürücü gelişmeler, ticaret tarzımızı da büyük oranda değiştirmiş durumda. Artık e-ticaret olarak ifade edilen yeni bir alışveriş mecrası aldı başını gidiyor. Online alışveriş olarak da ifade edilen e-ticaret artık ticarette belirleyici hale gelmiş durumda. Yaşanan gelişmeler, gelecekte ticaretin büyük oranda online bir hal alacağını açıkça göstermektedir. Dolayısıyla teknolojik gelişmelerle artık sınırların tamamen ortadan kalktığı dünya ticaret piyasasında sağlam bir yer edinebilmek için e-ticaret konusunda hazır olmak ve bu alanda güçlü bir şekilde var olmak durumundayız” diye konuştu.

“Yeni ticaret tarzına KOBİ'leri de hazırlamalıyız”

Ustaoğlu, toplantının KOBİ'ler açısından da çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Günümüzde cirolarına baktığımız zaman e-ticaret sitelerinin ilk sıralarda yer aldığını biliyoruz. Değişen ve hızla dönüşen bu yeni ticaret tarzına yazılım, sermaye ve tanıtım anlamında küçük ve orta işletmelerimizi de hazırlamak durumundayız. Zamanın getirdiği değişime ayak uyduramayan, insan kaynağına yatırım yapmayan, teknolojinin getirdiklerinden faydalanamayan şirketlerin gelecek dönemde ayakta kalamayacağı açıktır. Doğru ürünü, doğru zamanda, doğru fiyattan satmak piyasada yerini almak açısından büyük önem arz ediyor. Türkiye bu konuda 10-15 yıl öncesine göre çok büyük ivme kaydetmiş olsa da yolculuk bitmiş değildir. Çetin bir rekabetin yaşandığı bu alanda küçük, orta ve büyük işletmeler olarak hazır olmalı ve bu alanda yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmamak üzere tedbir almalıyız” ifadelerini kullandı.

“32 ilde 79 bin 400 kişiye ulaştık”

TOBB E-Ticaret Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Merter Özdemir, Türkiye Teknoloji Buluşmaları'nın 65.'sinin Trabzon'da yapıldığını kaydederek, “Türkiye Teknoloji Bulaşmaları'nın 32. ilindeyiz. Toplamda 65 konferans ile 79 bin 400 kişiye ulaşmışız. Derdimiz Türkiye'yi karış karış dolaşarak dijitalleşmenin önemini, e-ticaretin ve özellikle bundan sonra bizim için çok daha revaçta olan e-ihracatı konuşmaktır” dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu, etkinlik sponsorlarının stantlarını da ziyaret eti. Vali Ustaoğlu, TTSO Avrupa İşletmeler Ağı standında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.