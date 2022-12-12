Türkiye Tenis Ligi Finalleri, Trabzon'da düzenlenecek

Trabzon'da 12-18 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye Tenis Ligi final müsabakalarının açılışı Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi kortlarında yapıldı.

Türkiye'nin en iyi kulüplerinin belirleneceği Türkiye Tenis Ligi'nin final müsabakaları 12-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na da ev sahipliği yapan Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi'nde gerçekleşecek. Kadınlar ve erkeklerde toplamda 25 takımın ter dökeceği mücadeleler öncesi Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Hayrullah Ozan Çetiner, basın mensuplarıyla Eyof Olimpiyat Sosyal Tesisi'nde bir araya geldi.

TTF Başkanı Durmuş, hedefleri olan ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştiren bir federasyon olduklarını belirterek, "Hedefleri kapsamında teniste en iyi sporcu yetiştirebilen ülkeleri arasına girebilmek için mücadele ediyoruz. Trabzon, özellikle 2011 yılında Avrupa Tenis Oyunları'na ev sahipliği yapmış, kaliteli standartları yüksek tenis merkezinde bugün Türkiye Tenis Finalleri'ni yapacağız" dedi.

Tenisin her yerde ve her zaman oynanabilecek bir spor branşı olduğunu dile getiren Durmuş, "Trabzon bir spor şehridir bunu tüm dünya biliyor. Ama Trabzon'un bir tenis şehri olabilmesi için bugün çok önemli bir başlangıç. Trabzon'un yetenekli gençlerini böylesine güzel yönetimlerle yerel yönetimlerin destekleriyle federasyon olarak da tenise hizmet eden herkesin hizmetindeyiz. Trabzonluları maçlarımızı izlemek için davet ediyoruz" diye konuştu.

Trabzon'un renklerini koruyarak gelişen, yaşama sebeplerini geliştiren bir şehir olduğuna dikkat çeken Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Atilla Ataman ise, "Spor bu şehrin genlerinde var. Sadece bizim açımızdan da çok kutsal olan Trabzonspor ve onun branşlarıyla sınırlı da değil, son dönemde dünya, olimpiyat ve bireysel sporlarda şampiyonların çıktığı bir şehir" ifadelerini kullandı.

İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayrettin Ozan Çetiner de bu haftanın Trabzon için çok önemli bir hafta olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Trabzon sahip olduğu tenis kompleksi ile Türkiye'deki 5 büyük kompleksten bir tanesi. Spor şehri Trabzon'un aslında bir tenis şehri olması gerekir. Ve inşallah olacak. Bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Sayın Bakanımızın talimatlarıyla Spor Toto kaynaklı olarak 25 milyonluk bir projeyi devreye alıyoruz ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Zorluoğlu'na teşekkür ediyorum. 6 tane daha tesisi kapatacağız ve o kompleksleri komple revize ederek modern hale getireceğiz. Sürekli açık olan bir tenis akademisi ve altyapıdan üst yapıya doğru büyük bir sporcu ivmesi yaşayacağız. Bunlar hayal olan şeyler değil, yeter ki isteyelim. Beşirli bu anlamda önemli. Bu etkinlikte Trabzon için bir başlangıç olacak."

Basın toplantısının ardından Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun da katılımıyla Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nin resmi açılışı Trabzon Beşirli Tenis Kompleksi'nde yapıldı.