Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçilen Trabzonlu Yaprak ödülünü Erdoğan'ın elinden aldı

Türkiye'de 2021 Yılının Çırağı seçilen 15 yaşındaki Yaprak Maral, ödülünü Kırşehir'de düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarında Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara ile beraber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

Kırşehir'de düzenlenen 34. Ahilik Haftası Kardeşlik ve Dayanışma Programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kalabalık bir protokol topluluğu katıldı. Törende TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon Ticaret İl Müdürü Kasım Tiryaki, TESOB yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından 34. Ahilik Haftası Ödül Töreni kapsamında Yılın Ahisi, Kalfası ve Çırağına da ödüllerini verdi. Trabzon'da kazaziye imalatçısı 15 yaşındaki Yaprak Maral, 2021 Yılının Çırağı Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. TESOB Başkanı Metin Kara da ödülünü aldığı sırada Yaprak Maral'a eşlik etti.

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, Yaprak Maral'ın yılın çırağı seçilmesinin gururunu tüm Trabzon esnaf ve sanatkarları olarak yaşadıklarını vurgulayarak, son 6 yıl içinde Türkiye çapında 5 büyük ödül aldıklarını hatırlattı. Kara sözlerini şöyle sürdürdü:

“2016 yılında terzilik yapan Emine Coşkuner ablamız Türkiye'de Yılın Ahisi seçilmiş ve ödülünü Kırşehir'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden almıştı. 2017 yılında da kayık ustası Ali Saraç ağabeyimiz, yine Türkiye'de Yılın Ahisi seçilerek Kırşehir'de ödülünü Başbakanımız Binali Yıldırım'dan almıştı. 2019 yılında Çarşıbaşı'nda keşan dokumacılığı yapan Ayşe Saka kardeşimiz Türkiye'de Yılın Kalfası seçilmiş ve ödülünü yine Kırşehir'de Meclis Başkanımız Mustafa Şentop'un elinden aldı. 2020 yılında Trabzon'da hasır işlemeciliği ve imalatı yapan Barış Kahvecioğlu kardeşimiz yine Türkiye'de Yılın Kalfası seçildi ve ödülünü Kırşehir'de Ticaret Bakan Yardımcımız Sezai Uçarmak'ın elinden aldı. Trabzon'un tam bir esnaf ve sanatkâr şehri olduğunun kanıtı olarak bu yıl bir kez daha büyük gurur yaşadık. Trabzon'un yine bir coğrafi işareti olan kazaziye imalatçısı 15 yaşındaki Yaprak Maral kızımız, Türkiye'de 2021 yılının çırağı seçildi. Yaprak kızımız da ödülünü dün Kırşehir'de düzenlenen törenle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı. Bir kez daha Trabzon esnaf ve sanatkârı olarak büyük bir gurur yaşadık.”