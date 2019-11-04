Türkiye'de 26 bin 524 hasta organ nakli bekliyor

Türkiye'de 26 bin 524 hastanın organ nakli beklediği belirtildi.

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası etkinlikleri kapsamında Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezinde “Bırakacağınız en güzel miras organ bağışıdır” adlı panel düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Sağlık Acil Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Op.Dr. Yavuz Çakıroğlu, KTÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Serdar Türkyılmaz, Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Kordinasyon Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Kazak, organ bağışı yapan vatandaşlar ile yakınları ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Acil Sağlık İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Yavuz Çakıroğlu organ doku bağışı ve beyin ölümü konusunda sunum yaparak organ ve doku bağış kartlarından bahsetti. Çakıroğlu, 18 yaşından büyük olan ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarını bağışlayabileceğine dikkat çekerek bilgilendirmede bulundu.

Çakıroğlu, konuşmasında Türkiye'de 26 bin 524 hastanın organ nakli beklediğine vurgu yaparak, “Bu sene içerisinde Trabzon'da 53 beyin ölümü gerçekleşirken bunlardan 13 tanesi 40 vatandaşımıza umut oldu. Samsun bölgesinde ise 682 vatandaşımız organ nakli bekliyor. Türkiye'de 2019 yılından beri şuana kadar 26 bin 524 hasta organ nakli bekliyor. Bu rakamlardan organ bağışının ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde ne yazık ki organ bağışı konusunda istenilen yerde değiliz" ifadelerini kullandı.