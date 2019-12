T?rkiye'de e?i benzeri olmayan y?r?y?? yolu ziyaret?i ak?n?na u?ruyor

T?rkiye'de e?i benzeri olmayan ve yakla??k 1 y?lda tamamlanan bin 800 metre uzunlu?undaki y?r?y?? yolu ziyaret?i ak?n?na u?ruyor.

Trabzon'un Tonya il?esindeki Canik ?elalesi'ne ula?mak i?in yap?lan bin 800 metre uzunlu?undaki y?r?y?? yolu, en ?ok ya?l?lar? sevindirdi. B?lgenin dik yama?lardan olu?mas?ndan dolay? y?r?me alanlar?n?n k?s?tl? olmas? Tonya Belediyesi'ni harekete ge?irirken, yakla??k 1 bu?uk milyon TL'ye mal olan y?r?y?? yolu vatanda?lar?n hizmetine sunuldu. Kaz? yap?lmadan, a?a? kesilmeden ve duvar ?r?lmeden yap?lan y?r?y?? yolunda ah?ap zemin ve seyir teraslar yer al?yor. Fol Deresi ?zerindeki Canik ?elalesi'ne ula?mak i?in Tonya Belediyesi taraf?ndan projesi haz?rlanarak yap?m?na yakla??k 1 y?l ?nce ba?lan?lan y?r?y?? yolu projesinde hi?bir kaz? ?al??mas? yap?lmad?. ?? makinesi sokulmadan, derenin etraf? duvarla ?r?lmeden, a?a? kesilmeden, ta?lar?n yeri bile de?i?tirilmeden yap?lan y?r?y?? yolunun zemini do?aya uygun ah?ap ile d??endi. Proje kapsam?nda ah?ap korkuluklar ile birlikte belirli noktalarda seyir teraslar? yer al?rken y?r?y?? yolunun toplam uzunlu?u ise bin 800 metre.

?l?e merkezine 700 metre uzakl?kta bulunan ve do?al g?zelli?i ile ?n plana ??kar?lmaya ?al???lan Canik ?elalesi'nin turizme katk? sunmas? hedefleniyor. Bug?nlerde havalar?n g?ne?li olmas?yla yo?un ilginin oldu?u y?r?y?? yolunda ?zellikle ya?l?lar?nda y?r?mesi dikkat ?ekti. Y?re sakinlerinden Fatma Cora, y?r?y?? yolunu yapanlara te?ekk?r ederek, ?Yapanlardan Allah raz? olsun ?ok iyi. Zorlanmadan ?ok rahat y?r?yoruz. A?a?lar? da kesmedikleri i?in ?ok iyi oldu. ?evreyi gezmekten insan keyif al?yor. Biz zaten do?an?n ye?iline al???k oldu?umuz i?in buras?n?n da do?ayla uyumlu olmas? ?ok g?zel. Ya?l? oldu?um i?in dik yerlerden y?r?rken zorlan?yordum buras? d?z olunca rahat rahat y?r?yorum? diye konu?tu.

Hacer ?ahin ise, y?r?y?? yolunun ?ok g?zel oldu?unu belirterek, ?Bende ya?l? oldu?um i?in yama?larda pek y?r?yemiyordum. Buras? d?z, rahat rahat y?r?yoruz. ?ok g?zel oldu? dedi.

Asiye Kalyoncu da, ??kinci kez bu yoldan y?r?yorum. ?ok g?zel oldu. Burada y?r?mek beni fazla yormuyor? ?eklinde konu?tu.

Engin Kara?ay?r ise, y?r?y?? yolunun ?uana kadar Tonya'ya yap?lan en g?zel faaliyet oldu?unu ifade ederek, "Tonya'da bu zamana kadar yap?lm?? en g?zel sosyal faaliyet. Yaz?n ?ok gelen oluyor. Buran?n sayesinde Tonya'ya gelen ?ok oluyor? ifadelerini kulland?.

S?leyman Serdar de, ilk kez geldi?ini belirterek, "Harika bir ?ey, iyi d???n?lm??. Buras? insan? rahatlat?yor diyebiliriz. Do?ay? tahrip etmeden ortaya b?yle bir ?ey ??kmas? ?ok g?zel oldu? dedi.