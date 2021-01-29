Türkiye'de sel ve heyelanların en çok yaşandığı illerden biri olan Trabzon'da Afet riskini azaltmak için toplantı yapıldı

Türkiye'de sel ve heyelanların en çok yaşandığı illerden biri olan Trabzon'da Afet riskini azaltmak İl Afet Risk Azaltma Plan Toplantısı' düzenlendi.

Ortahisar Belediye binası konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, afet riski azaltma planı hazırlama sürecini anlatarak “Risk azaltma planımızın hazırlama sürecini oluşturduk. Bu yılın Temmuz başında inşallah planımız sonlanmış olacak" dedi.

Kratlı "Ülkemizde daha çok sel, heyelan, çığ ve orman yangınlarıyla birlikte esas olarak ta deprem ana unsur ön plana çıkmaktadır. Ancak ilimizde bunların yanı sıra bizim için önemli olan heyelan bizim ilimizde en fazla ölümler heyelanlar ve sellerden meydana geliyor. Bunları dikkate alarak çalıştaylarımızda 5 masa oluşturmayı planladık ama bu nihai bir karar değildir. Bu kararı daha sonra çalışma grubunun vereceği teknik çalışma grubunun ve yapacağımız anketlerin vereceği sonuçlara göre değerlendireceğiz. Biz Trabzon için depremi, taşkın ve sel hareketlerini, meteorolojik iklim değişikliğini bir de teknolojik endüstriyel kazaları çalışma masası olarak düşündük. İlk dördü belki kalıcı olur teknolojik ve endüstriyel kazalar konusunda özellikle ilimizde meydana gelen uçak kazaları var, sanayi kazaları var, deniz kazaları var. Biz böyle bir masayı daha açabilir miyiz diye diye düşündük. Eğer uygun görürse ekiple birlikte ona karar vereceğiz. Yapacağımız çalışmanın sonucunda ortaya amaç, hedef ve eylemler ve çıkacak” dedi.

Daha sonra söz alan Vali Ustaoğlu da “İçişleri Bakanlığımız bünyesinde başarılı çalışmalarına tanık olduğumuz afet ve acil durum yönetimi başkanlığımızın, illerimizdeki afet risklerini azaltma amacı taşıyan projesi kapsamında, il afet risk azaltma planı toplantımız için bir aradayız. AFAD, kuruluşundan günümüze, ülkemizde meydana gelen pek çok afet ve acil durumda, dünya ölçeğinde başarılı sayılan müdahale ve iyileştirme çalışmaları yürütmüştür. Ne var ki; tüm bu gayretli ve başarılı çalışmalara rağmen, afet sonralarında ortaya çıkan kayıpları azaltmada, mevcut müdahale ve iyileştirme çalışmalarının tek başına yeterli olmadığı da anlaşılmıştır. Afet kayıplarını, ortaya çıkmadan azaltabilmenin,'risk yönetimi odaklı' bir afet yönetimiyle mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle, ülkemizde artık, hem merkezî hem de yerel düzeyde, kapsamlı ve birbiriyle koordineli olarak yürütülecek bir 'afet risk yönetimi' anlayışı benimsenmiştir. Bu kapsamda hayata geçirilen il afet risk azaltma planı (İRAP) projesiyle, İl AFAD müdürlüklerimizin koordinasyonunda, illerimizdeki afet riskleri dikkate alınarak, afet öncesi süreçleri tanımlayan planlar oluşturulmaktadır. Bu planlarının hazırlanması ve uygulanmasıyla; şehirlerimizde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, afet risk azaltma bilinci oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini artırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak amaçlanmaktadır” dedi.