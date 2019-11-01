Türkiye'de son 15 yılda 18 milyon 186 bin 500 adet alabalık yavrusu derelere ve göllere bırakıldı

Türkiye'de 2004-2019 yılları arasında 18 milyon 186 bin 500 adet alabalık yavrusu derelere ve göllere bırakılırken, 2023 yılı sonuna kadar 50 milyon doğal alabalık yavrusunun yetiştirilerek orman içi sulara bırakılacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün, orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması, doğal türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması ile sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi maksatlarıyla "Doğal Alabalık Üretimi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi 2005 yılında uygulanmaya başladı.

Bu projeyle; bir yandan üretilen doğal alabalıklar ile orman içi sulardaki balık stoklarının iyileştirilmesi sağlanırken, diğer yandan sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi ile orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkındırılması hedeflendi. Ülkemizde söz konusu proje kapsamında 2004-2019 yılları arasında 18 milyon 186 bin 500 bin adet alabalık üretilerek iç sulara salındı. 2023 yılı sonuna kadar 50 milyon doğal alabalık yavrusunun yetiştirilerek ülkemiz genelinde orman içi sulara bırakılması hedefleniyor.

Öte yandan proje kapsamında Karadeniz Teknik Üniversitesi ile 12. Bölge Müdürlüğü arasında ikinci beş yıla uzatılan protokol kapsamında Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ile üç adet bilimsel proje yürütülüyor. Proje yürütücüleri Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü Trabzon Şube Müdürlüğü ile Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ile devam eden ortak çalışma protokolü kapsamında 29.10.2019 tarihinde Trabzon Şube Müdürlüğüne bağlı Doğal Alabalık Üretim İstasyonu Ar-Ge Merkezinde 12.Bölge Müdürü Ahmet Usta , KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Orhan Boran, Prof.Dr. Nadir Başçınar, Prof.Dr. İlhan Altınok, Trabzon Şube Müdürü Akif Ümüzer ve teknik elemanlarının katılımı ile 2020 yılı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda; sonuçlanan ve devam eden projeler, yeni çalışma konuları ve gelecek projeksiyonuna ait değerlendirmeler yapılmış, ayrıca 2019/2020 üretim sezonunun ilk yumurta sağımları gerçekleştirildi.