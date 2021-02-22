Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesinde yağış miktarları azalıyor

Türkiye ortalamasında yağışların çok görüldüğü Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, son yıllarda yağış miktarlarında azalma yaşanıyor.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Trabzon, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane ve Rize illerinde 2020 yıllık toplam yağış miktarlarına bakıldığında uzun yıllar ortalamasına göre azalma görüldü. 2019 yılı ile kıyaslandığında yağış miktarında Artvin, Bayburt, Giresun ve Gümüşhane de artma, Rize ve Trabzon il merkezlerinde 2019 yılına göre azalma yaşandığı belirtildi.

Türkiye'nin en fazla yağış illerinden Rize'de yağış miktarlarında belirgin bir düşüş yaşanırken, 2021 Ocak ayı yağışı 153,9 milimetre olarak ölçüldü. Rize'de Ocak ayı uzun yıllar ortalaması ise 232 milimetre olarak belirlenmişti.

Artvin 'de 2021 Ocak ayı yağışı 49,4 milimetre ölçüldü. Ocak ayı uzun yıllar ortalaması 84,8 milimetre olurken yağışlar Ocak ayı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 41,7 azalma, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 39,9 azalma gösterdi.

Bayburt ilinde, 2021 Ocak ayı yağışı 18,2 milimetre ölçülürken Ocak ayı uzun yıllar ortalaması 27,1 milimetre oldu. Bu ilde yağışlar Ocak ayı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 32,84 azalma yaşanırken 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre ise 56,9 artma gösterdi.

Giresun 'da ise 2021 Ocak ayı yağışı 110,8 milimetre ölçüldü. Ocak ayı uzun yıllar ortalaması 128,4 milimetre olan Giresun 'da yağışlar Ocak ayı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 13,7 azalma, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 21,8 azalma gösterdi.

Gümüşhane 'de 2021 Ocak ayı yağışı 30,6 milimetre ölçülürken Ocak ayı uzun yıllar ortalaması 35,6 milimetre olarak gerçekleşti. Bu ilde yağışlar, Ocak ayı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 14,04 azalma, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre ise yüzde 3,7 azalma gösterdi.

Rize ilinde 2021 Ocak ayı yağışı 153,9 milimetre ölçüldü. Ocak ayı uzun yıllar ortalaması 232 milimetre olan Rize' de yağışlar, Ocak ayı uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 33,6 azalma, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 31,8 azalma gösterdi.

Trabzon 'da ise 2021 Ocak ayı yağışı 63,2 milimetre ölçüldü. Ocak ayı uzun yıllar ortalaması 23,76 milimetre olan Trabzon 'da yağışlar Ocak ayı uzun yıllar ortalaması göre yüzde 23,76 azalma, 2020 yılı Ocak ayı yağışlarına göre yüzde 25 artma gösterdi.