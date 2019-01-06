Türkiye'nin en ilginç müzesi Uzungöl'de yapılıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de ilginç taşlar ve ağaç köklerinden yapılan hayvan figürleri ile tarihi eserlerin yer alacağı bir müze açılacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde sık ormanları ve doğal güzelliği ile dünyaca ünlü bir turizm merkezi haline gelen Uzungöl'de ilginç bir müze yapılıyor. Turizmci Dursun Ali İnan'ın 26 yıldır topladığı ağaç köklerinden yaptığı hayvan figürleri ve dekoratif eşyaların sergileneceği müzede tarihi eserler de olacak. 150 çeşit farklı renkteki taşların da sergileneceği müze, 3 bin 250 metrekarelik alanda yöreye özgü bir evde açılacak. Müzenin yaza yetiştirilmesi planlanıyor.

Elinde yaklaşık 2 bin 300 tane tarihi eser bulunduğunu söyleyen 75 yaşındaki Dursun Ali İnan, 1993 yılından beri ağaçlarla uğraştıklarını belirterek, 150 çeşit farklı renkte de taş topladığını belirtti. Müzede kayıt altına alınan 596 parçanın olduğunu dile getiren İnan, “Boş kaldığım zamanlarda bunlarla ilgileniyorum. Şu anda da müze çalışmalarımız var. Müzemizi yetiştirmek için uğraşıyoruz. Müzemizde kayıt altına alınan 596 parçamız var. Bin 700'e yakın parçamızın da kayıt işlemleri devam ediyor. Her gün yenilik arayan bir insanım. Ruhum öyle algılamış. Sonbahar aylarından kökler buluyoruz. Kış boyu bu köklerden neler yapabiliriz diye düşünüyorum. İşimiz göründüğü gibi kolay değil, yapan fazla kişi yoktur. Benim çalışmam farklı. Ormanda zaman zaman 5-10 gün gezip bir şey bulamıyorduk. Ama işimi çok seviyorum. Dünyanın ve Türkiyemizin pek çok yerinde büyük müzelerimiz var. Ormanın içinde bulduğumuz zaman neye benziyor diye düşünürüm ve çok az yanılırım. Kendi doğasında onu ortaya koymak istiyoruz” dedi.

“Karadeniz Bölgesi'nde böyle bir müze yok”

Uzungöl'e yeni bir kan getirecek müze inşaatının devam ettiğini vurgulayan İnan, “Ağaç, taş ve tarihi eserlerle toplam 3 bin 250 metrekare yer kiraladık. Bunlar orada yapacağımız evlerde sergilenecek. Karadeniz Bölgesi'nde şuan böyle bir müze yok fakat yavaş yavaş çalışmalar başlamış. İlerleyen zamanlarda bölgemizde böyle müzeler görebiliriz. Ağaçlarla uğraşmak isteyenler buraya gelerek örnek alıyor” şeklinde konuştu.

“Yaz sezonuna yetiştirmeye çalışıyoruz”

Doğu Karadeniz'de 350, 380 senelik parçalar bulduğunu söyleyen İnan, “Bunların sayısı da çok azdır ama tarihi üzerinde olmayan birçok eser daha var. Pontus'dan kalma bakırlar, kazanlar, taslar gibi birçok eşya var. 75 yaşındayım, bundan sonra kazanıp yemeyi düşünmüyorum. Trabzon için bir şeyler yapmak istiyorum. Müzemize olan ilgi artacak çünkü farklı bir çalışma yapıyoruz. Müzemizi yeni sezona yetiştirmeye çalışıyoruz fakat havaların ve maddi imkanların elverişli olması lazım. Tarihi eserler konusunda herkesi bilgilendirmekte yarar var. Tarihi eserler biz öldüğümüz zaman arkamızda bıraktığımız insanlara hizmet verecek çalışmalardır” ifadelerini kullandı.