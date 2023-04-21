Türkiye'nin en maliyetli yolları arasındaki Kanuni Bulvarı'nın yapımı sürüyor

Türkiye'nin en maliyetli şehir içi yolları arasında gösterilen Trabzon'daki toplam 28 kilometrelik Kanuni Bulvarı'nda viyadük ve tünellerin yapımı sürerken, proje güzergahının yarıdan fazla bölümü tamamlandı. Bulvar üzerinde bulunan Bahçecik Tüneli Yenicuma-Meydan bağlantısının önümüzdeki günlerde hizmete girmesi hedefleniyor.

Şehrin Yıldızlı Mahallesi ile Akoluk arasında geçişi sağlayacak olan Çukurçayır 1 Tüneli'nde çalışmalar devam ederken, Boztepe Mahallesi Cephanelik Sokak'ta çalışmaların büyük bir kısmı tamamlandı. 2011 yılında temeli atılan ve önemli bir ulaşım altyapısı olarak planlanan Kanuni Bulvarı'nda planlanan yolun yapımının en önemli bölümünü viyadük inşaatları oluşturuyor. Kanuni Bulvarı'ndaki Boztepe Tüneli ve Bahçecik Tüneli'nin de içinde bulunduğu 5 kilometrelik kesimin Çukurçayır Kavşağı'na kadar olan kısmının önümüzdeki günlerde açılacağı müjdesini veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu, “Kanuni Bulvarı'nda çalışmalar devam ediyor. Biraz uzun sürdü şehir merkezinden geçmesi. Şehirdeki kamulaştırma işlemleri, projenin büyüklüğü detayları ama önemli seviyeleri atlattık. İnşallah önümüzdeki günlerde 24 Nisan gibi içerisinde 500 metre uzunluğunda, Bahçecik Tüneli olan, 1 kilometre uzunluğunda viyadükleri olan Yenicuma-Meydan bağlantısını Çatak'tan yaparak önümüzdeki günlerde hizmete sunacağız. Geri kalan kısımdaki imalatlarımızı yapacağız. Özellikle Çukurçayır-Sahil bağlantısını kısa sürede bitirip yine şehrimize biraz daha nefes aldıracağız” ifadelerini kullandı.