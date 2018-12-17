Türkiye'nin ilk Tünel Akvaryumu'nda son 40 metre

Trabzon'da Zağnos Vadisi ile Tabakhane Vadisi arasında yeraltında inşa edilen Tünel Akvaryum'un kazı çalışmalarının tamamlanmasına son 40 metre kaldı.

Kazı çalışmalarına Tabakhane Vadisi'nden başlanan Tünel Akvaryum'da Zağnos Vadisi tarafından da kazı çalışmalarına başlandı. Tünelin, Tabakhane Vadisi'nden 115 metrelik kısmı ile Zağnos Vadisi tarafından 25 metrelik kısmının kazı çalışmaları ise tamamlandı. Türkiye'de yeraltında yapılan ilk akvaryum olan Tünel Akvaryum toplamda 180 metre uzunluğunda olacak. Her iki taraftan tünelin toplamda 140 metrelik kısmı kazıldı.

Tünel Akvaryum'un Zağnos Vadisi ve Tabakhane Vadisi'ne büyük bir canlılık ve hareket getireceğini belirten Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, “Tünel Akvaryum'u, turizm çeşitliliğini artırmak, deniz canlılarını vatandaşlarla buluşturmak ve yeni cazibe mekanları oluşturmak için inşa ediyoruz. Deniz kenti Trabzon'da bir akvaryumun olmaması büyük bir eksiklikti. Vatandaşlarımız maalesef birkaç balık türü dışında deniz canlılarını yeterince tanınmıyor. Bu durum da adı balıkçılıkla, denizle anılan sahil kenti Trabzon'a hiç yakışmıyordu. Tünel Akvaryum tam da bu eksikliği giderecek vatandaşlarımızla deniz canlılarını buluşturacak bir proje niteliğinde. Aileler çoluk-çocuk Tünel Akvaryum'u gezerek deniz canlılarını yakından görme ve tanıma fırsatı bulacaklar. Deniz canlılarına aşina olacaklar. Birçok balık türünün yanı sıra balina, yunus, kaplumbağa, köpek balığı, ahtapot gibi çok sayıda deniz canlısı görücüye çıkacak” dedi.

Tünel Akvaryum'un ihale süreci ve inşaatıyla ilgili bilgiler veren Başkan Genç, "9 Şubat 2018 tarihinde ihale ettiğimiz Tünel Akvaryum'da ihale şartnamesine uygun olarak inşaat takvimi devam ediyor. Yüklenici firma gerekli jeolojik etütleri yaptıktan sonra tünel açma çalışmalarına Tabakhane Vadisi'nde başlamıştı. Şu an itibarıyla Tabakhane Vadisi'nden 115 metre kazıldı. Üç hafta önce Zağnos Vadisi tarafından da kazı çalışmalarına başlandı ve 25 metrelik bölüm kazıldı. İhale sözleşmesinde tünelin açılmasıyla ilgili iş süresini 240 gündü. Sözleşme bedelimiz ise 7 milyon 749 bin TL idi. Bu takvime uygun olarak kazı çalışmaları devam ediyor. Projemizi üç aşamada hayata geçireceğiz. Tünel açma, mekanik ve işletme kısmı için ayrı ayrı ihaleye çıkacağız. Tünel açma için çalışmalarımız devam ederken, bununla eş zamanlı olarak mekanik kısmının ihalesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tünel Akvaryum'un işletilmesi konusunda henüz bir karara varmadık. Burada iki seçeneğimiz var. Belediye olarak ya kendimiz işleteceğiz ya da belli bir bedel karşılığında özel sektöre devrini yaparak işletilmesini sağlayacağız. Akvaryum kısmının inşaatına tünel inşaatı tamamlandıktan sonra başlanacak. Yatırımcı firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor" diye konuştu.