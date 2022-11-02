Türkiye'nin Karadeniz'de sönen petrol umutları Barbaros ile yeniden alevlenecek

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi 'Barbaros Hayrettin Paşa' Trabzon Limanı'na demir attı.

Trabzon Limanı'na demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin Trabzon'un Sürmene açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi.

Barbaros Hayrettin Paşa' Sismik Araştırma Gemisi'ni Trabzon Limanı'nda ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Trabzon Liman İşletme Genel Müdürü Muzaffer Ermiş, daha önce de Fatih Sondaj Gemisi'ne ev sahipliği yaptıklarını hatırlattı. Ermiş "Fatih'i dualarla uğurlamıştık. Bir müddet sonrada Sakarya civarında doğalgazı buldu. Barbaros Hayrattin Paşa'yı da bir müddet burada ağırlayacağız. Bir takım ihtiyaçları var. Lojistik gemileri de arkasından yanaşacak. İhtiyaçlarını giderdikten sonra tekrar Karadeniz'e açılacaklar" dedi.

Ermiş, 2014 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) gemilerine ev sahipliği yaptıklarını da hatırlatarak "Sürmene-1 derin deniz sondajında önemli bulgular edinildiğine dair dönemin Genel Müdürü'nün ifadeleri var. Arşivlerde bunlar mevcuttur. Yeni nesil gemilerle bu civarlarda yapılacak derin deniz sondajlarından ben umutluyum. Barbaros Hayrettin Paşa da buradaki ihtiyaçlarını giderdikten sonra araştırmalarına devam edeceğini düşünüyorum. Son Abdülhamit Gemisi, önemli bir teknik donanıma sahip, umuyoruz ki sondajlar Karadeniz'de yaygınlaşır. Petrolü bulup ülkemize çok önemli katma değerler katacaklardır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 2010-2011 yıllarında Sürmene-1 derin deniz sondaj kuyusu açılmış, yaklaşık 3 bin 500 metreye inildiğinde dönemin TPAO Genel Müdürünün çamur analizlerinden petrol emarelerine rastlandığı ifadeleri basında yer almıştı.