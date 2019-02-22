Türklerin ilk kullandıkları alfabeyi öğreniyorlar

Trabzon'da Türklerin ilk kullandıkları alfabe olan ve Orhun yazıtlarında kullanılan yazı dili öğretiliyor.

Trabzon'da Ortahisar ilçe Belediyesi, Türklerin ilk kullandıkları alfabe olan ve Orhun yazıtlarında da kullanılan yazı dilini öğretiyor. Kendi çabalarıyla Türk harfleriyle okumayı ve yazmayı öğrenen Berkant Parlak tarafından verilen eğitime kursiyerler ilgi gösteriyor.

“Türk Yazısı” kitabının da yazarı olan Berkant Parlak, yazıyı kendi başına öğrendiğini belirterek, “Çünkü bir milletin yazısının olması demek çok köklü bir medeniyete sahip olması demek. Türklerin yazısının olduğunu öğrendiğimde çok heyecanlanmıştım ve bu yazıyı Türk milletinin ferdi olarak öğrenmek istedim. Kendi çabalarımla bunu öğrendim. Akabinde Türk yazısı diye bir kitap çalışması yaparak böyle bir yazıyı Türk milletinin fertlerinin bilmesi gerektiğini düşündüm. Şimdi de Ortahisar Belediyesi ile birlikte eğitim veriyoruz. Daha çok üniversitelerde, akademik alanlarda daha çok işleniyor. Türkiye'de de sayılı belki bir, iki çalışma vardır. Ama bu şekilde sivil anlayışla bir belediye nezdinde Trabzon'da bir ilk. Türk yazısındaki harflerin tamamına yakını Türklerin hayatındaki belli nesneleri yansıtıyor. Dolayısıyla bir Türkün bu yazıyı öğrenmesi çok kolay” dedi.

Kursiyerlerden Gökhan Sercek ise, yazı dilinin Milli Eğitim müfredatına koyulması gerektiğini dile getirerek, “Lisede tarih öğretmeniyim. Tarih Öğretmeni olduğumuz için zaten öğrenmemiz gerekiyor. Fakat ilk, özgün ve ulusal alfabemizi istiyoruz ki Milli Eğitim Müfredatına girsin. Berkant hocamız sağ olsun vesile oldu. Yaklaşık 20-25 yıldır aklımdaydı zaten ilk defa fırsat oldu. Ortahisar Belediye Başkanımıza ve Berkant hocamıza teşekkür ediyoruz. Bunun yaygınlaşmasını istiyoruz. Latin alfabesi elbette yazması daha kolay ama bizim ilk ve ulusal alfabemiz öğrenmesi de çok kolay. Belli bir yaşı geçtikten sonra özellikle ortaokul seviyesinde milli eğitim müfredatına koyulursa faydalı olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde Tarih bölümü okuduğunu kaydeden kursiyer Berat Hocaoğlu da, “Türk devletlerinin hepsine ilgi gösteriyorum. Lakin eskileri daha çok seviyordum. İnternette çok takıldığım için bu tarz gruplara üye olmuştum. Ama kendi başıma öğrenmek hiç aklımdan geçmemişti. Arkadaşım bana burayı önerdi. Berkant hocamız da çok güzel anlatıyor. Osmanlıca dersi de görüyorum aynı zamanda Göktürkçenin yazım olsun okuma olsun, daha kolay olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını vurgulayarak, “Bu proje bizim için çok heyecan verici oldu. Burada görüşlerini aldığınız değerli Tarih öğretmenlerimiz, üniversitenin Tarih bölümünde, Jeofizik bölümünde okuyan öğrencilerimizin ilgi duymaları beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü ceddini atasını tarihini bilmeyen milletlerin ne durumda olduğunu biliyoruz. Tarihte ne yapacağınızı biliyorsanız önünüzdeki projeksiyonu ona göre daha iyi çizebilirsiniz. Biz kadim ve medeniyet kuran bir milletiz. Çok sayıda devletler kurmuşuz. Böyle bir asaletli milletin devamıyız. Geldiğimiz kökleri bilmek öğrenmek ve bu dille tanışmak çok güzel bir projeydi. Projeye seve seve biz de kapımızı açtık. Müfredatlara konu olmasını, bir zemin olmasını diliyorum. Güzel bir çalışma tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.