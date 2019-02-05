TÜRSAB Yönetim kurulu Trabzon'da toplandı

TÜRSAB Yönetim Kurulu, TÜRSAB Genel Sekreteri ve Doğu Karadeniz Bölgesel Temsil kurulu üyelerinin katılımıyla Trabzon'da toplandı.

Radisson Blue Otel'de yapılan toplantıya TÜRSAB başkan yardımcıları Selçuk Boynueğri ve Bedirhan Bayka'nın yanı sıra yönetin kurulu üyeleri Hacı İbrahim Canatan, Ali Bilir, Nezih Hacıalioğlu, Ahmet Özden, Genel Sekreter Melike Ertekin ve Trabzon TÜRSAB Başkanı Volkan Kantarcı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Doğu Karadeniz BTK üyelerine yeni yasa çalışmaları hakkında bilgi verilirken, bölgesel sorunlar konusunda bilgi alış verişinde bulunuldu.

Bölge toplantısına katılmak üzere Trabzon iline gelen Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı (TÜRSAB) Selçuk Boynueğri ve yönetim kurulu üyeleri Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek bir süre görüştüler. Turizmle ilgili görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette Vali Ustaoğlu “Turizm hem ilimiz, hem de ülkemiz için yükselen bir değerdir. Turizm rekabeti yüksek olduğu kadar hassas ve kırılgan bir sektör. Son yıllarda turizm alanında güzel gelişmeler yaşanıyor. Turizm açısından potansiyeli çok güçlü yerlerimiz var. Geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Trabzon ve bölge açısından da turizm en önemli önceliğimizdir. İlimiz bu konuda altyapısı güçlü olan bir ildir. Herkesin empati ile bölgede yapacağı çok şey var. Bu alanda hizmet kalitesini artırarak turizmi sürdürebilir kılmaya çalışacağız” dedi.

"Son yıllarda ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 40 milyona yaklaştı"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkan Yardımcısı (TÜRSAB) Selçuk Boynueğri de “Son yıllarda ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 40 milyona yaklaştı. Turizm sektöründen ülkemiz 25 milyar dolar bir girdi elde etti. Amacımız turizmin önünü daha da açmak, sektör bazındaki rakamları artırmak, tur operatörlerinin pozisyonunu iyileştirmek ve güzel bir sinerji ile 25 milyar dolar olan turizm girdisini daha da yukarılara çıkarmaktır. TURSAB bu alanda önemli çalışmalar yapıyor. Ülke olarak dış ticaret açığımızın yüzde 45'ini turizmden gelen gelirlerle karşılıyoruz” diye konuştu.