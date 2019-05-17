Uçurtma şenliğine katılan ‘özel' gençler neşe dolu saatler geçirdi

Trabzon'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle çeşitli etkinliklerle kutlanılan Gençlik Haftası kapsamında uçurtma şenliği düzenlendi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıktığı ve Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olan 19 Mayıs 1919'un 100. yılı nedeniyle Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, onlarca branşta spor turnuvası düzenledi. Bunun yanı sıra bütün ilçelerde gençlik yürüyüşü, gösteriler ve anma programları hazırlanırken, özel eğitim alan öğrenciler de unutulmadı. Gençlik Haftası nedeniyle Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde düzenlenen Uçurtma Şenliğine onlarca genç katıldı. Karadeniz Özel Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri, Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte saatlerce renkli uçurtmaları uçurdu, neşe dolu anlar yaşadı.

Gençlik Haftasında spordan uzak kalanlar başta olmak üzere bütün gençleri sporla buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, özel eğitim alan gençlerin yaşadığı mutluluğun en güzel duygu olduğunu kaydetti. İl Müdürü Öztürk, “Çocuklarımız uçurtma şenliği ile saatlerce uçurtma keyfi yaşadılar, koştular, eğlendiler. Bu özel insanları ne kadar çok sporla buluşturursak, bu tür etkinliklerle farklı aktiviteler yaptırırsak, gelişimlerine o kadar çok fayda sağlarız. Bu, hepimizin severek yapmamız gereken bir sorumluluktur. Özel insanlarımıza yönelik yapacağımız sportif faaliyetler her zaman artarak devam edecek” diye konuştu.