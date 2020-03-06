Uçuruma yuvarlanan tır parçalara ayrıldı: 1 ölü

Gümüşhane-Trabzon karayolundaki Zigana Dağı'nda Rus plakalı tırın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon karayolunun Başar mevkisinde meydana gelen kazada sürücüsü belirlenemeyen AE345967 Rus plakalı tır, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler uçuruma yuvarlanan tır için kurtarma çalışması başlattı. Kısa sürede tıra ulaşan ekipler tarafından yapılan incelemede tır sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Meyve-sebze yüklü tır uçuruma yuvarlanarak parçalara ayrılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.