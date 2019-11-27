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Ücyıldız Mobilya'dan Trabzon'a 15 milyonluk yatırım

Trabzon’da faaliyet gösteren Üçyıldız Mobilya Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde yaklaşık 15 milyon TL’yi bulacak yatırım için temel attı.

Trabzon'da faaliyet gösteren Üçyıldız Mobilya Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 15 milyon TL'yi bulacak yatırım için temel attı.


Aynı zamanda MOBİAD Başkanı olan Alper Bektaş'a ait 6 bin 500 metrekare kapalı alanda kurulacak tesisin yaklaşık 6 ay içinde tamamlanıp hizmete girmesi planlanıyor. Yapılan yatırımla ilgili bilgiler veren iş adamı Alper Bektaş, “Bölgede sektörün gelişip kalkınması adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiriyoruz. Mobilya sektörünü hareketlendirmek için yeni bir tesis için ilk adımı attık. Üçyıldız firması olarak 6 ay gibi kısa bir sürede tesisimiz tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz” dedi.

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