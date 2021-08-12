UEFA Avrupa Konferans Ligi: Molde FK: 1 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, deplasmanda Norveç ekibi Molde FK ile karşılaştı. Normal süresi 1-1 beraberlikle tamamlanan müsabakanın uzatma bölümünde de skor değişmedi. Ardından penaltı atışlarına geçildi. Bordo-mavililer penaltılarda rakibini 4-3 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Karadeniz ekibinin bir üst turda rakibi İtalyan ekibi Roma oldu.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

57.dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı korner atışını kale sahası ön direğine gönderdi. Edgar le'nin dokunduğu meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1

86.dakikada Hamsik'in pasıyla kaleci Linde'yi geçen Peres, caprazda kaldı vuruşunda ise geriye dönen kaleci Lin'de meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

90+6 dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu Brynhildsen'en , Sigurdarson kazandırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sigurdarson kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

109.dakikada Yunus Mallı'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü.

Stat: Aker

Hakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Martins

Molde FK: Linde, Bjornbak, Sinyan, Gregersen, Magnus Eikrem (Fofana dk. 85 ?) Mannsverk (Breivik dk. 68), Knudtzon (Grodem dk. 85 ?), Eirik Hestad (Eirik Andersen dk. 68), Birk Risa, Brynhildsen (Mathis Bolly dk. 111 ?), Anthony Omoijuanf (Sigurdarson dk. 85 ?)

Yedekler: Craninx, Fjörtoft Lövik

Teknik Direktör: Erling Moe

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan (İsmail Köybaşı dk. 103 ?), Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Berat, Marek Hamsik (Abdulkadir Parmak dk. 95), Nwakaeme (Trondsen dk. 103 ?), Bakasetas, Gervinho (Yusuf Sarı dk. 80), Djaniny (Yunus Mallı dk. 88 ?)

Yedekler: Erce, Arda, Atakan, Hüseyin,Faruk Can, Murat Cem, A. Parmak, Yunus, Yusuf Sarı

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Edgar le (dk. 57) (Trabzonspor) Sigurdarson (dk. 96+6) (Molde FK)

Penaltılar: Bakasetas, Peres, Berat, Trondsen (Trabzonspor), Grodem, Sigurdarson Risa (Molde FK)

Sarı Kartlar: Bjombak, Magnus Eikrem, Gregersen (Molde FK), Bakasetas, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)