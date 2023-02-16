UEFA Avrupa Konferans Ligi: Trabzonspor: 0 - Basel: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel’i ağırladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada savunma arkasına atılan topla arka direkte buluşan Gomez'in rakibinden sıyrılıp yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Hitz'de kaldı.
22. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Eren'in sol çaprazdan vuruşu kaleci Hitz'den döndü. Ardından topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün şutu yandan auta çıktı.
24. dakikada sağ kanattan Hugo Novoa'nın ceza sahasına ortasında kale önünde Kade'nin kafa vuruşu kaleci Uğurcan'da kaldı.
28. dakikada Abdulkadir Ömür'ün sağ çaprazdan şutunda kaleci Hitz topu kornere çeldi.
30. dakikada Gomez'in sağ taraftan kale sahasına ortasında Trezeguet'in vuruşunda top kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
39. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası yayı üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü.
Stat: Akyazı
Hakemler: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan Haspolat, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Gomez
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Marc Bartra, Hüseyin Türkmen, Larsen, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Umut Bozok, Yusuf Yazıcı, Arif Boşluk
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Basel: Hitz, Lang, Kasım Adams, Pelmard, Calafiori, Frei, Xhaka, Kade, Wouter Burger, Novoa, Zegiri
Yedekler: Salvi, Comas, Diouf, Amdouni, Salvi, Fink, Nils De Mol, Essiam, Lopez, Kaly Sene, Hugo Vogel
Teknik Direktör: Heiko Vogel
Sarı kart: Siopis (Trabzonspor)