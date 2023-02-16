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UEFA Avrupa Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - Basel: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel’i ağırladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i ağırladı. Müsabaka bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


65.dakikada Gomez'in sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içine doğru çıkardı. Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü. Dönen topu iyi takip eden Larsen takımını topu ağalarla buluşturdu. 1-0


86.dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinde vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.


88.dakikada Umut Bozok'un ceza sahası içinde arkaya aşırdığı topla buluşan Trezeguet kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleci Hitz'den döndü.



Stat: Akyazı


Hakemler: Donatas Rumsas, Dovydas Suziedelis, Vytenis Kazlauskas


Trabzonspor: Ugurcan Çakır, Peres (Bartra dk. 71), Denswil, Hugo, Eren Elmalı (Larsen dk. 46), Siopis (Umut Bozok dk. 85 ?), Doğucan Haspolat, Abdulkadir Ömür (Yusuf Yazıcı dk. 90 ?), Bakasetas, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Larsen, Naci Ünüvar, Gbamin, Bardhi, Arif Boşluk


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Basel: Hitz, Lang (Essiam dk. 66), Kasım Adams, Pelmard, Calafiori (Diouf dk. 79 ?), Frei, Xhaka, Kade, Wouter Burger, Novoa (Amdouni dk. 63), Zegiri (Kaly Sene dk. 79 ?)


Yedekler: Salvi, Comas, Salvi, Fink, Nils De Mol, Lopez,, Hugo Vogel


Teknik Direktör: Heiko Vogel


Gol: Larsen (dk. 65) (Trabzonspor)


Sarı kart: Siopis (Trabzonspor)

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