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UEFA Avrupa Lig: Trabzonspor: 1 - Basel: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel’i ağırlıyor.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Ademi'nin pasında gelişine vuran Bua'nın şutu üstten auta çıktı.


18. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yağ ağlarda kaldı.


20. dakikada Basel'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte topa iyi yükselen Widmer'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 0-1


25. dakikada Trabzonspor ceza sahası dışı sol tarafından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Abdulkadir Parmak şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1



Stat: Medical Park


Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Sturridge, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamel Ahmet Çörekçi, Jose Sosa, Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Pereira


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Bua, Zuffi, Stocker, Ademi


Yedekler: Nitolic, Campo, Okafor, Riveros, Pululu, Bergström, Cabral


Teknik Direktör: Marcel Koller


Goller: Widmer (dk. 20) (Basel), Abdulkadir Parmak (dk. 25) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Xkaha (Basel)

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