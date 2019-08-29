İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - AEK: 2 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK’yı konuk ediyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını bordo-mavili ekip 2-0 geride tamamladı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada savunmada Ivanildo'nun hatasında topu kapan Livaja, kaleci Uğurcan'ın üstünden meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-1


29. dakikada Obi Mikel'in ceza sahası içinde Mantalos'u düşürmesi sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mantalos kaleci Uğurcan'ın sağından topu filelere gönderdi. 0-2


38. dakikada Sosa'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban meşin yuvarlağı önüne aldı. Kaleye göndermek istediği topa kaleci Barkas müdahale ederek tehlikeyi önledi.


42. dakikada Mantalos'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Vranjes'in kafa vuruşu Novak'a çarparak kornere çıktı.


45. dakikada Mantalos'un pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Oliveria'nın vuruşunda top Uğurcan'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Shorloth dk. 34), Abdülkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 44), Sosa, Nwakaeme, Ekuban


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj, Doğan Erdoğan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


AEK: Barkas, Bekakis, Vranjes, Oikonomou, Lopes, Simoes, Chygrynskiy, Galanopoulos, Livaja, Mantalos, Oliveira


Yedekler: Tsintotas, Krstıcıc, Verde, Giakoumakis, Klonaridis, Svarnas, Paulinho


Teknik Direktör: Nikos Kostenoğlou


Goller: Livaja (dk. 24), Mantalos (dk. 29) (AEK)


Sarı kartlar: Chygrynskiy (AEK), Obi Mikel, Pereira (Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.