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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - AEK: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK’ya 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Trabzonspor, Yunanistan temsilcisi AEK'ya 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer gruplara kaldı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


47. dakikada Ekuban'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda kaleciden dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.


59. dakikada Nwakaeme'nin pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Sorloth'un vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


73. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunu kaleci Barkas güçlükle çeldi.


81.dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Barkas meşin yuvarlağı kornere çıkardı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Obi Mikel (Shorloth dk. 34), Abdülkadir Ömür (Yusuf Sarı dk. 44) (Doğan Eroğan dk. 83 ?), Sosa, Nwakaeme, Ekuban


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


AEK: Barkas, Bekakis, Vranjes, Oikonomou (Verde dk. 88 ?), Lopes, Simoes, Chygrynskiy, Galanopoulos (Krsicic dk. 58), Livaja, Mantalos (Giakoumakis dk. 80 ?), Oliveira


Yedekler:Tsintotas, , Klonaridis, Svarnas, Paulinho


Teknik Direktör: Nikos Kostenoğlou


Goller: Livaja (dk. 24), Mantalos (dk. 29) (AEK)


Kırmızı kart: Lopes (dk. 90+2) (AEK)


Sarı kartlar: Chygrynskiy, Mantalos, Vranjes, Krsicic, Bakakis (AEK), Obi Mikel, Pereira, Yusuf Sarı (Trabzonspor)

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