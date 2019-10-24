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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3.

haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada gelişen Krasnodar atağında topu önünde bulan Suleymanov'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.


23. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa Novak'ın vuruşunda kaleci Safonov son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.


25. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içinde toplu buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Harald Lecher, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch


Trabzonspor: Uğurcan çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz


Teknik Direktör: Ünal Karaman


FC Krasnodar: Safonov, Ramirez, Spajic, Martynovich, Petrov, Vilhena, Kambolov, Olsson, Stoski, Suleymanov, Petrov


Yedekler: Kritsyuk, Fjoluson, Ari, Younes Namli, Utkin, Manuel Fernandes


Teknik Direktör: Sergie Matveev


Sarı kartlar: Olsson, Spajic (Krasnodar)

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