UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3.
haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada gelişen Krasnodar atağında topu önünde bulan Suleymanov'un vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
23. dakikada Nwakaeme'nin kale sahası içine doğru gönderdiği topa Novak'ın vuruşunda kaleci Safonov son anda müdahale ederek tehlikeyi önledi.
25. dakikada Sosa'nın pasında ceza sahası içinde toplu buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'dan döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Harald Lecher, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch
Trabzonspor: Uğurcan çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth
Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Avdijaj, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz
Teknik Direktör: Ünal Karaman
FC Krasnodar: Safonov, Ramirez, Spajic, Martynovich, Petrov, Vilhena, Kambolov, Olsson, Stoski, Suleymanov, Petrov
Yedekler: Kritsyuk, Fjoluson, Ari, Younes Namli, Utkin, Manuel Fernandes
Teknik Direktör: Sergie Matveev
Sarı kartlar: Olsson, Spajic (Krasnodar)