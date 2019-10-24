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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Krasnodar: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3.

haftasında Trabzonspor, Rus ekibi Krasnodar'ı ağırladı. Müsabaka konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Petrov'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Berg meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


64. dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası dışı sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Safonov'da kaldı.


65. dakikada Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa'nın çaprazdan vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı kornere çeldi.


67. dakikada Fernandes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vilhena'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan az farkla auta çıktı.


90+1. dakikada Ari'nin ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Vilhena düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Harald Lecher, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Ivanildo Fernandes, Campi (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak (Avdijaj dk. 72), Kamil Ahmet Çörekçi (Doğan Erdoğan dk. 68), Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Fıratcan Üzüm


Teknik Direktör: Ünal Karaman


FC Krasnodar: Safonov, Ramirez, Spajic, Martynovich, Petrov, Vilhena, Kambolov (Fjoluson dk. 76), Olsson, Stoski (Manuel Fernandes dk. 61), Suleymanov, Berg (Ari dk.70)


Yedekler: Kritsyuk, Younes Namli, Utkin


Teknik Direktör: Sergie Matveev


Goller: Berg (dk. 49), Vilhena (dk. 90+1) (Krasnodar)


Sarı Kartlar: Olsson, Spajic, Ramirez (Krasnodar), Pereira, Sosa, Ivanildo Fernandes (Trabzonspor)

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