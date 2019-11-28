UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5.
haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chichizola'da kaldı.
24. dakikada Avdijaj sağ taraftan getirdiği topu kale sahası içine doğru gönderdi. Kaleciden seken meşin yuvarlağa Muhammet Akpınar'ın vuruşu yandan auta çıktı.
37. dakikada Molina'nın ceza sahası içine ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar
Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Obi Mikel, Behlül Aydın, Nwakaeme, Sörloth
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Getafe: Chichizola, Nyom, Djene, Bruno, Olivara, Portllo, Arambarri, Fajr, Kenedy, Molina, Mata
Yedekler: Soria, Cucurella, Suarez, Jason, David Timor, Rodriguez, Hugo Duro
Teknik Direktör: Jose Bordalas
Sarı kart: Hosseini (Trabzonspor)