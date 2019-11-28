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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5.

haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


22. dakikada Fıratcan Üzüm'ün ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Chichizola'da kaldı.


24. dakikada Avdijaj sağ taraftan getirdiği topu kale sahası içine doğru gönderdi. Kaleciden seken meşin yuvarlağa Muhammet Akpınar'ın vuruşu yandan auta çıktı.


37. dakikada Molina'nın ceza sahası içine ortasında Mata'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



Stat: Medical Park


Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar


Yedekler: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Campi, Obi Mikel, Behlül Aydın, Nwakaeme, Sörloth


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Getafe: Chichizola, Nyom, Djene, Bruno, Olivara, Portllo, Arambarri, Fajr, Kenedy, Molina, Mata


Yedekler: Soria, Cucurella, Suarez, Jason, David Timor, Rodriguez, Hugo Duro


Teknik Direktör: Jose Bordalas


Sarı kart: Hosseini (Trabzonspor)

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