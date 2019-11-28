UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5.
haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırladı. Müsabakadan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Kenedy'in sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Mata düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
55. dakikada Kenedy'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Molina'dan önce topa müdahale eden Fernandes tehlikeyi önledi.
Stat: Medical Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini (Campi dk. 70), Fernandes, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 89 ?), Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj (Behlül Aydın dk. 59), Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar
Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Nwakaeme, Sörloth
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Getafe: Chichizola, Nyom, Djene, Bruno, Olivara, Portllo, Arambarri, Fajr, Kenedy (Cucurella dk. 86 ?), Molina (Angel Rodriguez dk. 62), Mata (David Timor dk. 73)
Yedekler: Soria, Suarez, Jason, Hugo Duro
Teknik Direktör: Jose Bordalas
Gol: Mata (dk. 50) (Getafe)
Sarı kartlar: Hosseini, Serkan Asan (Trabzonspor), Fajr, Nyom, Cucurella (Getafe)