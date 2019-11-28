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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 0 - Getafe: 1 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5.

haftasında Trabzonspor, İspanyol ekibi Getafe'yi ağırladı. Müsabakadan konuk ekip 1-0 galip ayrıldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Kenedy'in sol taraftan ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Mata düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


55. dakikada Kenedy'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde Molina'dan önce topa müdahale eden Fernandes tehlikeyi önledi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs


Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini (Campi dk. 70), Fernandes, Abdurrahim Dursun, Kerem Baykuş (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 89 ?), Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj (Behlül Aydın dk. 59), Fıratcan Üzüm, Muhammet Akpınar


Yedekler: Uğurcan Çakır, Obi Mikel, Nwakaeme, Sörloth


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Getafe: Chichizola, Nyom, Djene, Bruno, Olivara, Portllo, Arambarri, Fajr, Kenedy (Cucurella dk. 86 ?), Molina (Angel Rodriguez dk. 62), Mata (David Timor dk. 73)


Yedekler: Soria, Suarez, Jason, Hugo Duro


Teknik Direktör: Jose Bordalas


Gol: Mata (dk. 50) (Getafe)


Sarı kartlar: Hosseini, Serkan Asan (Trabzonspor), Fajr, Nyom, Cucurella (Getafe)

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