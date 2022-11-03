UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Ferencvaros: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Lig H Grubu 6.
haftasında Trabzonspor sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada Trazeguet'in ceza sahası yayı üzerindeki Bakesetas'ı gördü. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un sağındaki direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 1-0
13. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.
23. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Bartra'nın kafa vuruşunda kaleci Dibsuz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.
30. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.
41. dakikada Bakasetas, Trezeguet paslaşmasında topu önüne alan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
Stat: Akyazı
Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Bakasetas, Trezeğuet, Yusuf Yazıcı
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Djaniny, Naci Üniver, Denswil, Gbamin, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ferencvaros: Dibusz, Pazska,Knoester, Samy Mmmaee, Wingo, Esiti, Laidouni, Vecsel, Tokmac Nguen, Zachariassen, Ryan Mmaee
Yedekler: Bogdan, Levente Ori, Mercier, Kovacevic, Botka, Redzic, Bagi, Varga, Manner
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Gol: Bakasetas (dk. 7) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Laidouni (Ferencvaros), Abdulkadir Ömür (Trabzonspor)