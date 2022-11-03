UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Ferencvaros: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Lig H Grubu 6.
haftasında Trabzonspor sahasında Ferencvaros karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
79. dakikada sağ çaprazdan gelişen Trabzonspor atağında Gbamin'in pasında topla buluşan Larsen'in yerden vuruşunda top kaleci Dibusz'da kaldı.
81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır güçlükle çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Stat: Akyazı
Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Dominik Schaal
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik (Gbamin dk. 62), Abdulkadir Ömür (Bardhi dk. 70), Bakasetas (Bakasetas dk. 70), Trezeguet (Doğucan dk. 85 ?), Yusuf Yazıcı (Djaniny dk. 62)
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Denswil, Yusuf Erdoğan, Lahtimi
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Ferencvaros: Dibusz, Pazska (Redsic dk. 90 ?), Knoester, Samy Mmmaee, Wingo, Esiti (Mercier dk. 61), Laidouni, Vecsel, Tokmac Nguen (Kovacevic dk. 82 ?), Zachariassen, Ryan Mmaee,
Yedekler: Bogdan, Levente Ori, Botka, Bagi, Varga, Manner
Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov
Gol: Bakasetas (dk. 7) (Trabzonspor)
Sarı Kartlar: Laidouni, Samy Mmaee, Vecsei (Ferencvaros), Abdulkadir Ömür, Hugo, Bartra (Trabzonspor)