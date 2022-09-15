İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Kızılyıldız: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2.

haftasında Trabzonspor sahasında Sırbistan ekiplerinden Kızılyıldız'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Trabzonspor sağ taraftan korner atışı kullandı. Savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Trezeguet'in gelişine vuruşunu kaleci Borjan kornere çeldi.


17. dakikada Trezeguet'in sol taraftan arka direğe gönderdiği topu iyi takip eden Hamsik, meşin yuvarlağı kafayla ağlara yolladı. 1-0


33. dakikada gelişen Kızılyıldız atağında ceza sahası içi sol çaprazından Bukari'nin sert şutu kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Akyazı


Hakemler: Sascha Stegemann, Christian Gittelmann, Mark Borsch


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswill, Eren Elmalı, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Djaniny, Trezeguet, Gomez


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Umut Bozok, Abdulkadir Ömür, Hugo, Naci Ünüvar, Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan, Lahtimi


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunovic, Rodic, Kangwa, Sanogo, Kanga, Smic, Pesiv, Bukari


Yedekler: Popovic, Vasiljevic, Ivanic, Pankov, Katai, Azarov, Mustapha, Nikolij, Ben Nabouhane, Coulibaly, Gobeljic, Mitrovic


Teknik Direktör: Milos Milojevic


Gol: Hamsik (dk. 17) (Trabzonspor)


Sarı kart: Kanga (Kızılyıldız)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.