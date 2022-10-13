UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Monaco: 0 (İlk yarı)

haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası sol çaprazından içeri giren Djaniny kaleci ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda ise meşin yuvarlağı kaleci Nübel iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Embolo'nun ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Fofana'nın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan, gole izin vermedi.

31. dakikada Denswil'in uzak mesafeden vuruşunda top kaleci Nübel'de kaldı.

36. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası yayı üzerine inen Bakasetas'ın sert şutunu kaleci Nübel kurtardı.

40. dakikada Djaniny'nin hatalı geri pasında kalesini zamanında terk eden Uğurcan Embolo'nun önünde topa müdahale ederek tehlikeyi önledi.

40. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası yayı üzerinde topla buluşan Gbamin'in vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı kornere çıkardı.

44. dakikada kaleci Nübel takım arkadaşına pas vermek isterken Malang Sarr'a çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

Stat: Akyazı

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Bartra, Demswil, Eren Elmalı, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Djanıny, Umut Bozok

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Hugo, Siopis, Doğudan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Yusuf Erdoğan, Lahtimi, Naci, Trezeguet

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Monaco: Nübel, Venderson, Disasi, Malang Sarr, Henrique, Diatta, Fofana, Camara, Golovin, Embolo, Ben Yedder

Yedekler: Didillon, Maripan, Boadu, Jean Lucas, Jakobs, Matazo, Minamino, Aklioche, Volland, Magassa, Gelson Martins

Teknik Direktör: Philippe Clement

Gol: Malang Sarr (dk. 44 k.k.) (Monaco)

Sarı kart: Bardhi, Djaniny (Trabzonspor)