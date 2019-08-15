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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 - Sparta Prag: 0 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Ligi 3.

Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Çekya ekibi Sparta Prag ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavililerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Sosa'nın sağ kanattan ortasına kale sahası içinde iyi yükselen Sörloth'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın sağından ağalarla buluştu. 1-0


23. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü. Abdülkadir'in ikinci vuruşunda ise top kalecide kaldı.


39. dakikada Abdülkadir Ömür'ün hatalı pasında topu önüne alan Hlozek'in ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi.



Stat: Medical Park


Hakemler: Jakop Kehlet, Lars Hummelgaard, Heine Sqrensen


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Fernandes, John Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Yusuf Sarı, Avdijaj


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Sparta Prag: Nita, Sacek, Radakovic, Costa, Hanousek, Kanga, Krejci, Hlozek, Hasek, Plavsic, Tetteh


Yedekler: Heca, Semah Kaya, David Hancko, Travnik, Mandjcek, Kralsson, Libor Kozak


Teknik Direktör: Vaclav Jilek


Gol: Sörloth (dk. 11) (Trabzonspor)


Sarı Kartlar: Plavsıc, Krejci (Sparta Praf), Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

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