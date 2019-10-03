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UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 2 - Basel: 2 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel’i ağırladı.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci haftasında Trabzonspor, İsviçre ekibi Basel'i ağırladı. Müsabaka 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Sörloth'ün aşırdığı top arka tarafta müsait pozisyonda olan Nwakaeme'nin önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


72. dakikada Trabzonspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


78. dakikada ani gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Sosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1


80. dakikada Stocker'ın kafa ile indirdiği topa gelişine vuran Okafor, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelere gönderdi. 2-2



Stat: Medical Park


Hakemler: Marco Di Bello, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Campi, Novak, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Avdijaj (Nwakaeme dk.46), Sturridge (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 81 ?), Sörloth (Sosa dk. 65)


Yedekler: Erce Kardeşler, Fıratcan Üzüm, Ahmet Canbaz, Pereira


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Basel: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Bua, Zuffi (Okafor dk. 65), Stocker, Ademi (Cabral dk. 70)


Yedekler: Nitolic, Campo, Riveros, Pululu, Bergström


Teknik Direktör: Marcel Koller


Goller: Widmer (dk. 20), Okafor (dk. 80) (Basel), Abdulkadir Parmak (dk. 25), Sosa (dk. 78) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Xkaha, Frei, Petretta, Stocker (Basel)

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