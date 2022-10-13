UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 4 - Monaco: 0 (Maç sonucu)

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4.
haftasında Trabzonspor ile Monaco karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-0 kazandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında Hugo kafayla topu ağlara gönderdi. 2-0
53. dakikada Bartra'nın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Nübel meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
57. dakikada Bardhi kullandığı serbest vuruşta top kaleci Nübel'in solundan filelerle buluşturdu. 3-0
69. dakikada Trezeguet, gönderilen uzun topla sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nübel'in solundaki direğin içine çarparak ağlara gitti. 4-0
Stat: Akyazı
Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin Türkmen (Hugo dk.46), Bartra, Demswil, Eren Elmalı (Yusuf Erdoğan dk. 76), Gbamin, Hamsik (Siopis dk. 58), Bardhi (Trezeguet dk. 64), Bakasetas, Djaniny (Abdulkadir Ömür dk. 58), Umut Bozok
Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Larsen, Doğudan, Yusuf Yazıcı, Lahtimi, Naci
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Monaco: Nübel, Venderson, Dısası, Malang Sarr, Henrique (Jakobs dk. 83 ?), Diatta (Gelson Martins dk. 60), Fofana, Camara, Golovin (Minamino dk. 60), Embolo (Boadu dk. 60), Ben Yedder (Volland dk. 68)
Yedekler: Didillon, Maripan, Jean Lucas, Matazo, Aklioche, Magassa, Gelson Martins
Teknik Direktör: Philippe Clement
Goller: Malang Sarr (dk. 44 k.k.), Hugo (dk. 48), Bardhi (dk. 57), Trezeguet (dk. 69) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Bardhi, Djaniny, Denswil, Siopis (Trabzonspor), Fofana (Monaco)