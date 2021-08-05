UEFA Konferans Lig: Trabzonspor: 1 - Molde FK: 1 (İlk yarı)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3.
Ön Eleme Turu ilk maçında Trabzonspor, Norveç ekibi Molde'yi konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Djaniny'nin pasında ceza sahası dışından Hamsik'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
11. dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine girdi. Kale sahasına yerden pasında ise Hamsik'in sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.
15. dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan ortasında kale sahası ön direğinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
27. dakikada Bakasetas'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Gervinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
31. dakikada Hestad'ın derinlemesine pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Brynhildsen ayağının içiyle topu filelere gönderdi. 1-1
Stat: Medical Park
Hakemler: Harm Osmers, Robert Kempter, Florian Badstübner
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Bruno Peres, Bakasetas, Berat Özdemir, Marek Hamsik, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny
Yedekler: Erce Kardeşler, Arda, İsmail Köybaşı, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Dorukhan Toköz, Trondsen, Yunus Mallı, Atakan Gündüz, Murat Cem Akpınar, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Molde FK: Linde, Knudtzon, Sinyan, Gregersen, Risa, Aursnes, Mannsverk, Hussain, Hestad, Omoijuanfo, Brynhildsen
Yedekler: Craninx, Lervik, Martin Bjornbak, Wolff Eikrem, Sigurdarsson, Grodem, Datro Fofana, Ulland Andersen, Emil Breivik, Haugen, Lovik
Teknik Direktör: Erling Moe
Goller: Nwakaeme (dk. 15) (Trabzonspor), Brynhildsen (dk. 31) (Molde FK)