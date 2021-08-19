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UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 0 - AS Roma: 0 (İlk yarı)

UEFA Konferans Ligi Play-off ilk maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi AS Roma’yı konuk ediyor.

UEFA Konferans Ligi Play-off ilk maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi AS Roma'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Nwakaeme sol çaprazdan rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı ve vuruşunu yaptı, kaleci Patricio direk dibinde topu kontrol etti.


22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışından sert şutunda top kaleci Patricio'da kaldı.


32.dakikada Nwakaeme sol taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine yöneldi. Savunmadan seken topa gelişine vuran Hamsik'ın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.


38. dakikada Shomurodov'un ceza sahası içine ortasında topu önüne alan Karsdrop'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.



Stat: Medacal Park


Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidalı, Robert Vukan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı, Berat Özdemir, Hamsık, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny


Yedekler: Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Trondsen, Serkan, Yunus, A. Parmak, A. Ömür, Murat Cem, Yusuf, Cornelius, Koita


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


AS Roma: Rui Petricio, Karsdrop, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante,V eretout, Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov


Yedekeler: Boer, Fuzato, Calaflori, Reynolds, Mayoral, Kumbulla, Carles Perez, Diawara, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy


Teknik Direktör: Jose Mourinho


Sarı kartlar: Peres (Trabzonspor), Vina (AS Roma)

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