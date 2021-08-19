UEFA Konferans Ligi: Trabzonspor: 1 - AS Roma: 2 (Maç sonucu)

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, İtalyan ekibi AS Roma'yı konuk etti. Mücadele Roma'nın 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada Mkhitaryan'ın sol taraftan kale sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Pellegrini meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturdu. 0-1

64. dakikada Peres'in sağ taraftan ortasına iyi yükselen Carnelius'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Patricio'nun solundan filelere gitti. 1-1

68. dakikada Hamsik'in pasıyla ceza sahası içine giren Nwakaeme rakiplerinden sıyrılarak önünü boşalttı. Vuruşunda ise meşin yuvarlak kaleciden döndü. Tamamlamak istediği topu bu kez auta gönderdi.

81. dakikada Zaniolo'nun sol taraftan kale sahası içine kullandığı korner atışında Ibanez'in kafa vuruşu direkten geri döndü, Shomurodov'un tamamladığı top Edgar'a da çarparak filelerle buluştu. 1-2

Stat: Medacal Park

Hakemler: Matej Jug, Manuel Vidalı, Robert Vukan

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Edgar le, Vitor Hugo, İsmail Köybaşı (Trondsen dk. 63), Berat Özdemir (Abdulkadir Ömür dk. 77), Hamsık, Bakasetas, Gervinho (Cornelius dk. 62), Nwakaeme, Djaniny (Koita dk. 83 ?)

Yedekler: Erce, Hüseyin, Ahmetcan, Serkan, Yunus, Abdulkadir Parmak, Murat Cem, Yusuf, Cornelius

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

AS Roma: Rui Petricio, Karsdrop, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Veretout (Diawara dk. 90 ?), Zanİolo (Reynolds dk. 90+1 ?), Pellegrini (Kumbulla dk. 90 ?), Mkhitaryan (Perez dk. 82 ?), Shomurodov (Mayoral dk. 82 ?)

Yedekler: Boer, Fuzato, Calaflori, Bove, Darboe, Zalewski, El Shaarawy

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: Pellegrini (dk. 54), Shomurodov (dk. 81) (AS Roma), Cornelius (dk. 64) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Peres, Edgar le (Trabzonspor), Vina (AS Roma)