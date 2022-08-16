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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off: FC Kopenhag: 1 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı sonucu)

UEFA Şampiyonlar Lig Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde kapattı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sol taraftan gelişen Kopenhag atağında Falk'ın ceza sahası içine gönderdiği topu iyi takip eden Claesson düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-0


31. dakikada Diks'in sol taraftan ortasında arka direkte Haraldsson vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


36. dakikada orta alandan topu ceza alanı önüne taşıyan Falk, yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Parken


Hkemler: Michail Oliver, Stuart Burt, Simon Benetti


FC Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khotholava, Kristansen, Zeca, Haraldsson, Lerager, Falk, Claesson, Biel


Yedekler: Jahnsson, Jelert, Ankersen, Lund Jensen, Johannesson, Amoo, Stamenic, Babacar, Mukairu, Vick, Karamoko, Dithmer


Teknik Direktör: Jess Thorup


Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Trezeguet, Kouassi, Cornelius


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Bartra, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Dorukhan Toköz, Enis Bardhi, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Djaniny, Emrehan Gedikli


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Claesson (dk.9) (FC Kopenhag)


Sarı kartlar: Lareger (FC Kopenhag), Kouassi (Trabzonspor)

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