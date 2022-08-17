IHAAW000133-SPO/17-08-2022 - UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off: FC Kopenhag: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu) (Fotoğraflı) KOPENHAG (İHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off ilk maçında FC Kopenhag ile Trabzonspor karşılaştı.
Müsabakayı ev sahibi ekip FC Kopenhag 2-1 kazandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 48. dakikada FC Kopenhag'ın kullandığı korner atışında Vavro'nun kafasıyla indirdiği topu iyi takip eden Lareger kale sahası içinde meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-0 52. dakikada Djaniny'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Ryan'da kaldı. 79. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafaden sert vuruşunda Khotholava'ya çarpan top kaleci Ryan'ın sağından ağlarla buluştu. 2-1 Stat: Parken Hakemler: Michail Oliver, Stuart Burt, Simon Benetti FC Kopenhag: Ryan, Diks (Ankersen dk. 80 ?), Vavro, Khotholava, Kristansen, Zeca, Haraldsson (Vick dk. 68), Lerager, Falk (Stamenic dk. 89 ?), Claesson, Biel Yedekler: Jahnsson, Jelert, Lund Jensen, Johannesson, Amoo, Babacar, Mukairu, Karamoko, Dithmer Teknik Direktör: Jess Thorup Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil (Bartra dk. 58) Eren, Siopis (Enis Bardhi dk. 58) Bakasetas, Abdulkadir Ömür (Dorukhan Toköz dk. 89 ?), Trezeguet, Kouassi (Djaniny dk. 46), Cornelius Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Emrehan Gedikli Teknik Direktör: Abdullah Avcı Goller: Claesson (dk. 9), Lerager (dk. 48) (FC Kopenhag), Bakasetas (dk. 79) (Trabzonspor) Sarı kartlar: Lerager, Vavro (FC Kopenhag), Kouassi, Bakasetas, Djaniny (Trabzonspor) (GÖK-İYA-S) 17.08.2022 00:05:26 TSI NNNN