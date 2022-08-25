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UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş maçında Trabzonspor ile FC Kopenhag karşı karşıya geldi.

Mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Devler Ligi'ne veda etti. Karadeniz ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)


68. dakikada Trezeguet'in pasında kale sahası sol çaprazında topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


75. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ryan çizgi üzerinde çıkardı.


83. dakikada Falk ceza sahası Karamoko ile paslaşmasında kale sahası sol çizgisine indi. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.



Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi


Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra,Denswil, Eren Elmalı, Dorukhan (Kouassi dk. 73), Siopis, Ernis Bardhi, Abdulkadir Ömür (Trezeguet dk. 65), Djaniny (Bakasetas dk. 79), Cornelius


Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hugo, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kerem Şen


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


FC Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Zeca, Falk, Lareger (Lund dk. 85 ?), Daramy (Mukairu dk. 63), Claesson (Haraldsson dk. 79 ?), Pep Biel (Karamoko dk. 79)


Yedekler: Johnson, Dithmer, Bergmann, Babacar, Jelert, Ankersen, Amoo, Stamenic


Teknik Direktör: Jess Thorup


Sarı kartlar: Kristiansen , Claesson, Ryan (FC Kopenhag)

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