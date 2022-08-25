UEFA Şampiyonlar Ligi: Trabzonspor: 0 - FC Kopenhag: 0 (Maç sonucu)

Mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, Devler Ligi'ne veda etti. Karadeniz ekibi yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

68. dakikada Trezeguet'in pasında kale sahası sol çaprazında topla buluşan Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

75. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Cornelius'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ryan çizgi üzerinde çıkardı.

83. dakikada Falk ceza sahası Karamoko ile paslaşmasında kale sahası sol çizgisine indi. Vuruşunda ise kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Danny Makkelie, Hessel Steegstra, Jan de Vries

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra,Denswil, Eren Elmalı, Dorukhan (Kouassi dk. 73), Siopis, Ernis Bardhi, Abdulkadir Ömür (Trezeguet dk. 65), Djaniny (Bakasetas dk. 79), Cornelius

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hugo, Taha Altıkardeş, Yusuf Erdoğan, Doğucan Haspolat, Emrehan Gedikli, Kerem Şen

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

FC Kopenhag: Ryan, Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen, Zeca, Falk, Lareger (Lund dk. 85 ?), Daramy (Mukairu dk. 63), Claesson (Haraldsson dk. 79 ?), Pep Biel (Karamoko dk. 79)

Yedekler: Johnson, Dithmer, Bergmann, Babacar, Jelert, Ankersen, Amoo, Stamenic

Teknik Direktör: Jess Thorup

Sarı kartlar: Kristiansen , Claesson, Ryan (FC Kopenhag)