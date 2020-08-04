UFK Başkanı Arslantürk: "Fındığı daldan değil, yerden toplayın"

2020 ürünü fındık hasadına sahil kesimlerinde 7 Ağustos'tan önce başlanmaması açıklanmış iken, üreticilerin bayram öncesinden başlayarak bahçelere girmelerinin kalitede çok büyük düşüşlere sebep olacağı bildirildi.

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Sebahattin Arslantürk, fındığın tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesinin randıman üzerinden kalitede, dolayısıyla da kazançta artışa neden olacağını hatırlatarak, “Bu nedenle hasat için, ‘Daldan değil yerden toplayın' çağrısı yapıyoruz” dedi.

Fındığın tam olgunlaşmadan toplanmasının üründe sadece randıman değil, aynı zamanda kilo kaybına da yol açtığını belirten Arslantürk, “TMO'nun 50 randıman levant kaliteye vereceğini açıkladığı 22 liralık fiyat üzerinden hesap edecek olursak, sadece 1 randımanın da 44 kuruşa tekabül ettiğini hesap edersek, bunun da miktar ve kalite kaybı ve işçilik maliyeti olarak neredeyse 1 liraya denk geldiğini görürüz. Bu da erken toplama halinde 700 bin ton fındıkta, üreticinin 700 milyon liralık bir gelir kaybı demektir” diye konuştu.

Arslantürk, fındığın tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanmasının hasattaki işçilik masrafında da azalmaya yol açacağını hatırlatarak “Yerden hasatta bir işçi daldakine göre çok daha fazla fındık toplayabilmektedir. Bunun da göz önünde bulundurulması gerekir” diye konuştu.