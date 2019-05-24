Uganda'dan Fransa'ya kadar Trabzon'da okuyan gençlerle iftarda buluştular

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından Trabzon'daki üç üniversitede okuyan gençlere iftar verildi.

Uganda'dan Kosova ve Fransa'ya kadar yabancı uyruklu öğrencilerin de yer aldığı iftara Trabzon'daki üç üniversiteden yaklaşık 200 öğrenci katıldı. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Tolga Avcı iftarda yaptığı konuşmada Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin önemine dikkat çekerek gençlerin ileride gerçekleşmesi muhtemel tam üyelik kapsamında çok önemli görevler üstleneceklerini vurguladı.

Avcı, “Bizler iftarda gençlerle buluşmayı istedik. Hem ülkemiz hem de AB için gençlerin kıymetinin farkındayız. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da gençlerimize destek vermeye devam edeceğiz. 9 Mayıs Avrupa Günü, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 20 ilde iftarlar verilerek kutlanıyor. Trabzon'da ise 9 Mayıs kutlamalarının kapanışını gerçekleştiriyoruz. Ve elbette bu kapanış etkinliğinin gençlerle olmasını istedik. Hem ülkemiz hem de AB için gençlerin kıymetinin farkındayız” dedi.

Trabzon Ticaret Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz da yaptığı konuşmada AB Bilgi Merkezi hakkında katılımcılara bilgi verirken, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girimciler Kurulu Başkanı Nurcan Koç da yaptığı konuşmada, kadın girişimcileri olarak genç kadın girişimcilere de destek verdiklerini, genç kadınların girişimcilik konusunda daha cesur olmaları gerektiğini belirtti.

TTSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Tayfun Özlü de gençlerin iş dünyasında daha fazla söz sahibi olmasının önemli olduğunu belirterek, “Projeleriniz, yeni fikirleriniz varsa sizlere yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarız” diye konuştu.