Uğurcan Çakır: "Fenerbahçe maçıyla çıkışa geçmek istiyoruz"

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Süper Lig'de pazar günü Fenerbahçe ile oynayacakları maçı kazanarak çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Bordo-mavili takımın 24 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır, pazar günü İstanbul'da oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla buluşan Uğurcan, geçtiğimiz sezondan birçok oyuncunun gittiğini ve yeni bir takım olduklarını belirterek, "Pandemi dönemi yüzünden de hazırlık kampımız kısa sürdü. Bu da takımı etkiledi. Takımın adaptasyon ve uyumu zor işler. Birçok oyuncunuzu kaybettikten sonra gerçekten bu işler çok zor. Buraya alınan oyuncular da gerçekten iyi ve karakterli oyuncular. Sezonun daha başı, hepsiyle birlikte uyum içerisinde çalışıp takımı hak ettiği yere getirmek istiyoruz. Ekim ayından mayısı konuşmak çok doğru olmaz. Mayısa daha çok var. Kötü başladığımız herkesçe biliniyor. Ben takıma, oyunculara, hocalarımıza ve yönetimimize güveniyorum. İyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Olmaya da devam edeceğiz. Tabi ki bu süreç sancılı geçiyor. Takım olarak birlikte çalışarak en iyi yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

"Milli Takım'a çağrılmak büyük bir onur"

Milli maçlarda yedek kalmasına ilişkin soru üzerine, milli kadroya çağrılmanın da kendisi için büyük bir onur olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Benim görevim Milli Takım kalesini korumak. Milli Takım gibi büyük bir onura ve mutluluğa ulaşmak da benim için çok önemli. Oynamak için elimden geleni yapıyorum. Kararı hocamız veriyor. Bana şans gelirse elimden gelenin en iyisini yapacağım. Oraya çağrılmak da benim için büyük bir onur ve gurur" diye konuştu.

"Önümdeki bloğu hocamız daha iyi görüyor"

Uğurcan Çakır, savunma bloğunun sürekli değişmesinin performansını etkileyip etkilemediği sorusuna, "Hocamız 112 dakika gol yememişti. En uzun süreli gol yememe rekoru ona ait. Tabi en iyi kararı hocamız veriyor. Önümde oynayan oyuncuları en iyi o görüyor ve ona göre karar veriyor. İletişim anlamında, ne yapacağını bilme anlamında biraz etken oluyor. Öndeki bloğun önemi tabi ki çok büyük. Ne kadar birlikte oynarsanız uyumunuz o kadar iyi olur ama kim daha formdaysa hoca ona vermeye çalışıyor formayı" cevabını verdi.

"Takım performansı doğal olarak bana da yansıyor"

Transfer beklentisinin performansını etkileyip etkilemediği sorulan başarılı eldiven, "Başarı-başarısızlık takım oyunlarında beraber oluyor. Ben eksik yanlarımı ve çalışmam gereken yanlarımı biliyorum. Takım oyunu olduğu için takımın performansı düşünce doğal olarak bana da yansıyor. Eksiklerimi biliyorum. Ona göre çalışıyorum. Takıma elimden gelen yardımı vermeye çalışıyorum. İnşallah takımla beraber iyi çalışıp eski günlerimize döneriz" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe maçında gerçek oyunumuzu sahaya yansıtıp çıkışa geçmek istiyoruz"

"Fenerbahçe müsabakası Trabzonspor için yeni bir çıkış maçı olabilir mi?" sorusunu Uğurcan Çakır, "Fenerbahçe maçları bu camia için çok önemli maçlar. Biz bunun farkındayız ve yeni gelen oyunculara da biz bunu aktarmaya çalışıyoruz. Bu maçlar tabi ki zor maçlar biz gerçek oyunumuzu, gerçek potansiyelimizi göstermeye çalışacağız. Oradan galibiyetle ayrılıp çıkışımızı başlatmak istiyoruz. Arkadaşlarımıza da bu maçların büyüklüğünü anlatmaya çalışıyorum. İnşallah o maçtan galibiyetle ayrılırız" şeklinde cevapladı.

"Taraftarsız maçlara alışamadık"

Maçların taraftarsız oynanmasını da değerlendiren Uğurcan Çakır, "Bizim Rusya'da deplasmanda oynadığımız maç seyirciliydi. Gerçekten seyirciyi özlemişiz. O gürültü bile sizi motive ediyor. Taraftarlarımız bizim için itici bir güç, hele ki yerli oyuncular için çok büyük bir güç. Ben çok özledim ve halen alıştığımı düşünmüyorum. İnşallah bu pandemi süreci geçer ve taraftarlarımız bizimle olur. Gerçekten çok zor taraftarsız oynamak. Alışamadık "şeklinde konuştu.

"Biz saha içine odaklıyız"

Teknik Direktör Eddie Newton'un tartışmaların odağında olmasıyla ilgili olarak ise milli kaleci, "Eddie Newton çok iyi bir insan. Taktiği ve bilgisi olduğunu düşünüyorum. İnanıyorum. Çoğu zaman beni çağırıyor ve konuşuyoruz. Hoca değişikliğiyle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. O yönetimimizin ve başkanımız bileceği bir iş. Biz saha içine odaklıyız. Bu durumu nasıl tersine çevireceğiz ona odaklanıyoruz. Yeni bir takımız ve adaptasyon süreci sancılı geçiyor. Daha çok erken ve önümüzde çok maçlar var. En kısa sürede Trabzonspor'u özlenen günlerine getireceğiz. Çünkü geçen sezon yaptıklarımız ortada" dedi.

"Taraftarın olmayışı bizi etkiledi"

Geçtiğimiz sezon çok önemli bir performans sergilediklerini vurgulayan Uğurcan Çakır, "Geçtiğimiz sezon çok ekstra performans ortaya koyan oyuncularımız da vardı. Her maça 1-0 önde başlıyormuş düşüncesiyle çıkıyorduk. Pandemi sonrası Göztepe maçıyla birlikte çok iyi bir başlangıç yaptık. Pandemi arası gerçekten çok uzundu. Kendimizi çok iyi hazırlayamadık. En önemli etken taraftarsız olmasıydı. Başakşehir'in zaten çok büyük bir kitlesi yok. Maçların taraftarsız olması bizi çok etkiledi" açıklamasını yaptı.

"Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz"

Bu sezon için yeni bir takım olduklarını dile getiren Uğurcan Çakır, "Yeni gelen oyuncuların çok karakterli insanlar olduğuna inanıyorum. Ben takım kaptanlarından biri olarak onların uyum süresini kısa zamanda atlatması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamız ve yönetimimiz kalitelerine güveniyorlar. Uyum süresini kısa zaman içerisinde atlatırsak ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Şampiyonluk için mücadele edeceğiz. Bu sene de öyle olacak, inşallah olur" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da oynamak benim birinci planım değildi"

Avrupa'da oynamayı çok istediğini ancak Trabzonspor'un da bir beklentisinin bulunduğunu belirten milli kaleci, "Onu karşıladıkları takdirde bu transfer gerçekleşirdi. Başkan ile görüşmeler yapılıyordu. Tabi ki ister istemez kafanız karışıyor ama bu takımda oynamak istiyordum ve bu şansları bana Trabzonspor sağladı. Avrupa'da takımımı ve ülkemi temsil etmek isterim ama benim için birinci plan da değildi. Doğru zamanda doğru kulübe gidebileceğime inanıyorum. Onun için de çalışacağım" dedi.