Uğurcan Çakır: “Kendimi her zaman hazır tuttum”

Trabzonspor'un 23 yaşındaki başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, görev almak için kendisini her zaman hazır tuttuğunu belirterek, yakaladıkları çıkışın en önemli faktörü olarak genç oyuncuların performansını gösterdi.

Sezona üçüncü kaleci olarak başlayan ancak bulduğu şansı en iyi şekilde değerlendirerek önce takımın birinci kalecisi olan ve ardından A Milli Takım kadrosuna davet edilen Uğurcan Çakır, Trabzonspor Dergisi'nin mayıs ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Sezon başında çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirten Uğurcan Çakır, “Yeni hocamızla birlikte oyuncular arasında çok güzel bir ortam vardı. Bu şekilde sezona başladık ancak işler istediğimiz gibi gitmedi. Ancak çabuk toparladık ve güzel galibiyetler aldık. Galatasaray'a karşı da net bir galibiyet elde etmiştik. Sonrasında beklenmedik sakatlıklar oldu. Yönetim ve oyuncuları ilgilendiren birtakım sıkıntılar meydana geldi. Ardından bizlere şans geldi. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık. Bana göre takımımızın yaptığı çıkışın önemli faktörü genç oyuncuların performansıydı. Genç oyuncularla oynamaktan büyük keyif alıyorum. Sahada yanımda gördüğümde ayrı bir mutluluk yaşayıp, ekstra motive oluyorum. Çünkü hepimiz Trabzonsporluyuz ve bu takım için her şeyimizi ortaya koyuyoruz. Altyapıda iyi oyuncular var. İnşallah onlar da en kısa zamanda aramıza katılır" dedi.

“Sezonu ikinci sırada bitireceğimizi düşünüyorum”

Uğurcan Çakır, bu sezonu ikinci sırada bitirebileceklerini düşündüğünü belirterek, üst basamakta yer alan takımlarla aralarında fazla bir puan bulunmadığını vurguladı. Başarılı kaleci, iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayarak, “En yakın rakibimiz Beşiktaş ile kendi sahamızda karşılaşacağız. O ve oynayacağımız diğer maçları kazanıp en iyi noktada ligi bitirmek istiyoruz. Avrupa çok farklı bir arena. Biz de orada yer alıp hem takımımızı hem ülkemizi hem de kendimizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bizim değerimize değer katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

“Gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istiyoruz”

Trabzonspor'un genç yıldızı, gelecek sezon her kulvarda başarılı olmak istediklerini ifade ederek, "Dediğiniz gibi gibi iskelet kadro oluştu. İyi oyunculardan oluşan iyi bir kadromuz var. Oyuncuların birbirleriyle ilişkileri çok iyi. Gelecek sezon inşallah takviyelerle birlikte başta şampiyonluk olmak üzere, her kulvarda başarılı olmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“Bana güvendiler”

Çalıştığı teknik adamların kendisine sürekli güven duygusu aşıladığını belirten Uğurcan Çakır, şunları söyledi:

"Sadi Tekelioğlu hocamız A takımın başına geldiği zaman beni altyapıdan tanıdığı için hemen formayı vermişti. Yeteneklerimi biliyordu. Kupa maçlarında bana verilen şansı iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Geçen sezonunun sonlarına doğru altı maç daha oynadım. O maçlar da benim için iyi geçti. Bu konuda da Rıza Çalımbay hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Sezon başında kampta Ünal Karaman hocamız bana olan güvenini vurguladı. Kaleci antrenörümüz Metin Aktaş ise yaptığı konuşmalarda bana her zaman güven veriyordu. Zaten bir süre sonra da maç kadrolarında ikinci kaleci olarak yer almaya başlamıştım. Sezon başında iyi bir kamp geçirmiş, hazırlık maçlarındaki performansımla da hocalarımı memnun etmiştim. Belki de sezon başında ortaya koyduğum performans dolayısıyla formayı Esteban yerine bana verdiler."

“Ben bu fabrikada yetiştiğim için kendimi çok şanslı addediyorum”

Trabzonspor altyapısının oyuncu madeni olduğunu belirten Uğurcan Çakır, "Bunu tüm Türkiye biliyor. Hatta Trabzonspor altyapısına ilk gittiğimde 'Ben nereye geldim böyle? İstanbul'da futbol oynanmıyormuş' demiştim. Herkes mi çok yetenekli olur? Hele Trabzon doğumlu oyuncuların tamamı çok özel yeteneklere sahipti. Trabzonspor büyük bir altyapı fabrikası. Ben de o fabrikada yetiştiğim için kendimi çok şanslı addediyorum. Ayrıca bizim sahada olabilmemiz için ufak bir kıvılcım gerekiyordu. Çünkü yeteneğimiz vardı. Futbolda tecrübe de çok önemli. Oynadıkça kendimi daha rahat hissediyorum. Altyapı ile A takım arasındaki en büyük fark tecrübe. Biraz da fiziksel gelişim. Gerisini tamamen altyapıda öğrendik. Bu nedenle A takımdaki genç oyuncu arkadaşlarımın performansı benim için sürpriz olmadı. Oyunculara şans verilmesi gerekiyordu. Bu da oldu. İleride sayımız daha da artacaktır. Ancak genç kardeşlerimin çok çalışması gerekiyor. Ben kendimi her zaman hazır tuttum. Diğer oyuncular da hazır olmalarının karşılığını aldılar. Sahaya çıktığınızda insanların kafasında soru işareti bırakmamanız gerekiyor. Ancak ben gençlere inanıyorum. Buraya çıktıklarında gerekeni yapacaklardır" şeklinde konuştu.

“Ünal hocanın performansımın artmasında büyük bir payı var”

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın gençlere çok iyi bakış açısı olduğunu belirten Uğurcan Çakır, “Ünal hocanın bize bakış açısı çok iyi. Sezon başında ilk karşılaştığımızda bunu bize hissettirdi. Ayrıca çok iyi bir Trabzonsporlu. Her söylediği sözü büyük bir dikkatle dinliyoruz. Bize olan güvenini biliyoruz ve bu güvene layık olmaya çalışıyoruz. Performansımın artmasında kendisinin çok büyük payı var. Konuştuğum bütün arkadaşlarım da aynı şeyleri söylüyor. Sezon başında üçüncü kaleci konumundayken bana ne kadar güvendiğini söylemiş ve 'Seni bir gün A Milli Takım'a göndereceğiz' demişti. Bu sezon ilk defa Fenerbahçe maçında ilk on birde başladım. O güveni alınca zaten kötü oynama şansınız olmuyor. O sayede A Milli Takım'a kadar yükseldim. Ünal Hocamın samimiyetine çok inanıyorum. Bize değer veren birilerinin olduğunu görmek ayrıca mutlu ediyor. Aynı şekilde kaleci antrenörümüz Metin Aktaş'ın da bizlere büyük katkıları oluyor” açıklamasını yaptı.

“Trabzon'da kaleciden yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum”

Trabzonspor'un kaleci sıkıntısı yaşamayacağını söyleyen Uğurcan, “Arda, Kağan ve Muzaffer Cem, üçü de çok yetenekli kaleci. Zaten başka türlü bu kadro içinde yer almazlardı. Arda oynadığı maçlarda bu yeteneğini herkese gösterdi. Ancak ben oldum diye düşünmemesi gerekiyor. Çok çalışırsa o da Trabzonsporumuza uzun yıllar hizmet verecektir. 16 yaşından beri A takımda ve uzun zamandır birlikteyiz. Kalecilikte usta-çırak ilişkisi vardır. Ben de abilerimden görüp öğrendiklerimi Arda'ya, Muzaffer'e ve Kağan'a aktarmaya çalışıyorum. Trabzonspor'da kaleciden yana bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Trabzonspor'un birincisi kalecisiyim, milli takıma yükseldim ama asla ben oldum demeyeceğim. Ben her daim çalışmaya, fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak gelişmeye devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.

“Şenol Güneş gibi Trabzonspor efsanesiyle çalışmak ayrı bir duygu”

A Milli Takım kadrosunda yer almanın kendisi için çok gurur verici olduğunu vurgulayan başarılı eldiven, "Kendimi çok mutlu hissettim. Bana güvenenlerin yüzünü kara çıkarmadığım için de ayrıca mutlu oldum. Şenol Güneş gibi bir Trabzonspor efsanesiyle orada çalışmak benim için gurur verici bir durum. Kendisiyle orada tanışma imkanı da buldum. İnşallah düzenli olarak davet edilirim. Ben buraya aitim ve burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Farklı olarak Avrupa'ya gitmeyi de çok istiyorum. Çalışmalarımı o yönde yapıyorum. Şenol hocanın çok zeki bir kaleci olduğunu biliyorum. Ben de kalede zeki davranmak gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu sezgilerimi ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kendimi geliştirmek için ayrıca yurt dışındaki kalecileri de büyük bir dikkatle izliyorum. Herkesten öğrenmeye gayret ediyorum" dedi.

“Trabzon'u çok özledim ve geri döndüm”

Ailesinden ayrılarak çocuk yaşta geldiği Trabzon'da zorluklar yaşadığını belirten Uğurcan Çakır, "Trabzon'da dedem ve babaannemle birlikte yaşadım. Ama yine de anne babamdan, kardeşlerimden ilk defa uzak kalmak bana çok zor gelmişti. Hatta ilk sezonumun sonunda İstanbul'a geri dönmeye çalıştım. Orada ailemin yanında bir takımda oynamayı düşünüyordum. Metin Diyadin Kasımpaşa'nın başındaydı ve ben de İstanbul'a gidip Kasımpaşa'yla idmanlara çıktım. Babam o sırada Özkan Sümer Hocamla konuşup, 'Bizden ayrı kalmaya dayanamıyor' diyerek izin istemişti. Özkan Hoca da ona, 'Merak etme, bir-iki ay tatil yapsın, burayı özler ve geri döner' cevabını vermişti. Gerçekten de öyle oldu. Bir-iki ay sonra Trabzon'a döndüm. Trabzonsporlu olduğum için de her zaman bu zorluğa dayanmam gerektiğini düşündüm. Sabrettim, sebat ettim çok çalıştım ve Allah'ın izniyle bugünlere kadar ulaştım" ifadelerini kullandı.

“İdollerim Tolga Zengin ve Onur Kıvrak”

Sıkı bir Trabzonsporlu olduğunu açıklayan Uğurcan Çakır, "Kendimi bildim bileli çok sıkı bir Trabzonsporluyum. Kendime Tolga Zengin ve Onur Kıvrak abileri örnek aldım. Onların başarılarını ve neler yaptıklarını takip ettim. Trabzonspor kamp için Antalya'ya geldiğinde ben de gidip Tolga ve Onur abileri izlerdim. Tolga abinin beni en çok etkileyen yanı kaleci tekniğiydi. Beraber çalıştığım Onur abiden ise birebir pozisyonlarda neler yapmam gerektiğini öğrendim" diye konuştu.