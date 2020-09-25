Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile ilgili bilgi aldı

Bakanlığı ile ilgili bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere dün bölgeye gelerek Rize'deki incelemelerini tamamlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugün Trabzon'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunuyor.

İlk olarak sabah kahvaltısında Trabzon protokolü ile buluşan Bakan Adil Karaismailoğlu, ardından önce Trabzon Valiliği sonrasında ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Zorluoğlu, yeni otobüs terminali, Ulaşım Master Planı, Ortahisar ve Akçaabat ilçeleri dolmuş dönüşümü ve daha birçok proje ile ilgili Bakan Karaismailoğlu'na detaylı bilgi verdi.

Ziyaret, hediye takdimi, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ve Bakan Karaismailoğlu'nun Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzalamasının ardından sona erdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ziyaretin ardından Meydan Cephe Sağlıklaştırma Projesi ile 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu'ndan ayrıca İskenderpaşa katlı otopark projesi ve Çömlekçi Kentsel Dönüşüm çalışmaları ile de bilgi alan Bakan Adil Karaismailoğlu, cuma namazını da İskenderpaşa Camii'nde kıldı.