Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, yapımı süren Kanuni Bulvarı'nda incelemelerde bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,yapımı devam eden Kanuni Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek "Çalışmalar pek çok noktada aralıksız devam ediyor, öngörülen takvim içinde bulvarı tamamlayacağız" dedi.

Bakan Turhan, bugün ilk olarak sabah saatlerinde 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde partisi tarafından bir otelde düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora birer konuşma yaparken, daha sonra söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yapılacak olan seçimin önemine değinerek çok sıkı bir çalışma yapmaları gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Turan, “Bu seçime has bundan bir önceki seçimde belki başlamış olan fakat bu seçimde de bundan sonraki süreçte yürütülecek olan ittifak ve Türkiye'deki demokratik siyaset mücadelenin nasıl şekilleneceği konusunda da belirli adımlar atıldığı bir döneme giriyoruz. Artık 40 tane partili seçim pusulalarının çarşaf çarşaf olduğu bir dönemi Türkiye yavaş yavaş kapatıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın seçimlerde yaptığı konuşmalar bizim için temel ana unsurları ifade eder. Seçim stratejidir. Başarı, strateji, planlı, programlı çalışmayla gelir. Her insanın düşünce sistematiği yapısı aynı değildir. Her insanı ikna etme metodu da aynı değildir” dedi.

Halkın AK Parti'yi takdir ettiği için iktidarda tuttuğunu belirten Turhan, ”Eksiklerimizi tamamlamak için yine bu göreve talip oluyoruz. Daha yapacak çok iş var deme mütevaziliğini göstererek çalışma yapmamız lazım” diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, daha sonra yapımı devam eden Kanuni Bulvarı'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Karayolları Bölge Müdürü Selahattin Bayramçavuş'tan yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alan Bakan Turhan " "Çalışmalar pek çok noktada aralıksız devam ediyor, öngörülen takvim içinde bulvarı tamamlayacağız" şeklinde konuştu.