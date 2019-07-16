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Uluslararası Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali 29. kez düzenlenecek

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 18-21 Temmuz tarihleri arasında 29.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 18-21 Temmuz tarihleri arasında 29. kez düzenlenecek olan Uluslararası Müzik ve Halk Oyunları Festivali'nin tanıtımı yapıldı.


Akçaabat ilçesindeki bir restoranda düzenlenen basın toplantısına Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ve Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim katıldı. Festivalin programı ve amacının anlatıldığı basın toplantısında konuşan Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, festivalde Azerbaycan, Kırım ve Bulgaristan'dan gelen halk oyunları ekiplerinin olacağını ifade ederek, “Bölgemizde yapılan en eski geleneksel manada festivallerden biri. Bu yıl da 29.'sunu yapacağız. Çok yönlü bir festival. Kültür, sanat sportif aktivitelerin olduğu, daha çok müzik ve halk oyunlarının ön plana çıktığı festivalimiz. Yurt dışından baktığımızda Azerbaycan, Kırım ve Bulgaristan'dan halk oyunları ekipleri olacak. Yurt içinde de halk oyunları ekipleri gelecek. Tam manasıyla kaynaşma ortamı olacak. İlçemizin tanıtımı, bölgemizin, kültürümüzün tanıtımını planlıyoruz. Akçaabatlı hemşerilerimizin buluşma günü. Biz şunu biliyoruz ki özellikle gelecek hemşerilerimiz tatil günlerini festivale göre planlamakta. İnsanlarımıza güzel bir an bırakmak bizim festivalimiz önemli” ifadelerini kullandı.


Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim ise, festivalle Akçaabat'ı dünyaya tanıtmaya çalıştıklarını kaydederek, “Hem de kültürel manada diğer gelen misafirlerimizle beraber Akçaabat'ımızda güzel bir hava oluşturmuş oluruz. Bu niyetle festivalimizi gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.


Festivale yurtdışından 3 farklı ülkenin katılacağını belirten Başkan Ekim,” Bu festivalin hazırlanmasında ciddi emek var. Belediye personelimiz aylar önce çalışmalara başladı. Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivaline yurt dışından 3, Türkiye'den ise 7 ilden farklı halk oyunları ekipleri katılacak. Akçaabat Müzik ve Halk Oyunları Festivali, 18 Temmuz'da başlayıp 21 Temmuz'da bitecek. Davetiye giden belli başlı ülkeler var. 5 ülke talepte bulunuyoruz. 2 ülke gelemedi. Toplam şuanda 3 ülkemiz var. 7 tane de yurt içinden gelecek il var. Festivalimize katılım şuanda. Gönül ister ki bütün ülkelerden gelenler olsun. Talepte bulunuyoruz, maliyeti kaynak karşı taraf için hem de bizim için bütçe meselesi. O doğrultuda işi çözmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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