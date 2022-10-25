Trabzon'düzenlenen 'Uluslararası Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu'na 22 ülkeden yaklaşık 160 bilim insanı katıldı. Sempozyumda özellikle yem teknolojileri, genetik iyileştirmeler ve yeniden stoklama konularında bölgedeki son gelişmeler sunuldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM), Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SUMAE) ile işbirliği ile Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde 'Uluslararası Balıkçılık ve Sucul Bilimler Sempozyumu' (SOFAS 2022) düzenlendi.

Sempozyumda konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu "Yeşil ile mavinin buluştuğu, balıkçılığın kalbinin attığı ve son yıllarda akuakültürün de merkezi konumuna gelen tarih, kültür ve medeniyet şehri güzel Trabzon'umuza hoşgeldiniz. Malumunuz olduğu üzere bütün dünya son yıllarda etkilerini hala hissettiğimiz büyük bir pandemi geçirdi. Bu süreç böyle krizleri hızlı bir şekilde aşmak için bilimsel araştırmaların ne kadar önem arz ettiğini bizlere bir kez daha göstermiş oldu. İlimizin güzide kurumlarından olan Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü de ulusal ve uluslararası aktivitelerle başta Karadeniz'e komşu ülkeler olmak üzere dünya çapında tanınmakta ve su ürünlerindeki faaliyetlerde aktif rol oynamaktadır. Bu yıl ilki düzenlenmekte olan bu sempozyum gerek Trabzon'u gerekse de Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsünde yapılan çalışmaları daha da iyi tanıtacağını ümit ediyorum" dedi.

Sempozyumda söz alan Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen ise sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik inovasyonu teşvik etmede uluslararası işbirliğinin önemini vurgu yaptı. Sözmen “Uluslararası destekli aktif işbirliği sayesinde, projeler, çeşitli çalışmalar ve anketler bilgi paylaşımını ve büyük ilerlemeler sağlamayı mümkün kıldı” diye konuştu.

Öte yandan sempozyum sırasında edinilen bilgi ve beceriler, katılımcıların Akdeniz ve Karadeniz'de sürdürülebilir balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği için GFCM 2030 Stratejisi ilkeleri doğrultusunda, kendi ülkelerinde modern ve çevre dostu su ürünleri yetiştiriciliğine katkıda bulunmalarını sağlayacak.