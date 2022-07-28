Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla düzenlenen ‘Uluslararası Horon Festivali' coşkulu başladı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Trabzon Valiliğinin destekleriyle düzenlenen ‘Uluslararası Horon Festivali' bugün başladı. ‘61 Ülke El Ele Hayde Horona' sloganıyla 31 Temmuz'a kadar devam edecek festivale 61 ülkenin temsilcisi ile Çeçenistan, Endonezya, Filistin, Gürcistan, Hindistan, İran, Kıbrıs, Kosova, Moldova, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ürdün, Yunanistan ve özerk Cumhuriyet Osetya'dan halk oyunları ekipleri katılım sağladı.

Festivalin ilk günü sabah kahvaltısında bir araya gelen misafirler, daha sonra ev sahibi Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından Meclis Toplantı Salonu'nda ağırlanan ülke temsilcileri, kendilerine özgü yerel kıyafetleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

2. kez düzenlenen ‘Uluslararası Horon Festivali'nde ekipler Atatürk Alanı'nda kortej yürüyüşü için buluştu. Atatürk Alanı'ndan başlayan kortej yürüyüşünde halk oyunları ekiplerinin çeşitli gösterilerine vatandaşlar ilgi gösterdi. Kahramanmaraş Caddesi'nde düzenlenen yürüyüşün ardından halk oyunları ekiplerinin Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne gelmesiyle festivale start verildi. Vatandaşlarında ilgi gösterdiği festivale AK Parti Trabzon Milletvekilleri Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu katıldı.

Başkan Zorluoğlu: “Sıkıcı şehirler gelişmez”

Festivalin açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Sıkıcı şehirler gelişmez. O nedenle bizler Trabzon Büyükşehir Belediye olarak bu şehri daha çekici, daha keyifli, daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için el birliği ile gayretle çalışıyoruz. Bu şehri daha keyifli bir şehir yapmanın en kestirme yolu şehirdeki kültür ve sanat etkinliklerini spor faaliyetleri arttırmak. Bu çerçevede bizde büyükşehir olarak şehrimizi kültür ve sanat etkinlikleri ile donatmak için çok büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından ülkelerin karma halk oyun grupları tanıtıldı. 4 gün sürecek festivalde sanatçılarda sahne alacak.