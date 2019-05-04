Uluslararası Sayısal Bilgi İşleme ve Haberleşme Konferansı için Avrasya'da buluştular

Konferansın açılışında konuşan Avrasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yavuz Özoran, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş olan katılımcılara teşekkür ederek, bilimsel etkinliklerin bir üniversitenin akademik gelişimi için önemli olduğu kadar, bölge sanayi ve endüstrisinin gelişimi için de önemli ve gerekli olduğunu söyledi.

Konferansı organize eden ve başkanlığını yapan Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaa Eleyan ise “Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Pakistan, İran, Lübnan, Kuveyt gibi ülkelerden de gelen konuşmacıların katılımı, etkinliği daha da zenginleştirmiştir. İki gün süren etkinlik boyunca akademisyen ve öğrenciler Robotik, Haberleşme, Görüntü ve Sinyal İşleme konularında son teknoloji ve gelişmeleri içeren sunumları dinleyerek bilgi sahibi olmuşlardır. Mühendislikte bayan araştırmacıların daha çok bilimsel aktivitelerde bulunması için desteklenmesi gerekir ve buna yönelik olarak gelecek yıl gerçekleştireceğimiz etkinlikte, öncelikle bayan araştırmacıların katılımını teşvik edeceğiz. Üniversitemizin yönetimine verdikleri destek için bölümümüz adına teşekkür eder, bu gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktan gurur duyarız” dedi.